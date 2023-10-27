Семейный Хэллоуин – в Park Cinema Flame Towers (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Вы, наверное, удивитесь, но Хэллоуин – семейный праздник. Именно так: никаких ассоциаций с мертвыми, загробной жизнью и прочими неприятными историями. Хэллоуин – это, прежде всего, веселье. А веселиться любят все – и дети, и взрослые.

И, наверняка, каждый ребенок, и каждый взрослый с легкостью ответит на вопрос: "Какая семья приходит на ум, когда вы слышите слово Хэллоуин?". Конечно же, семейка Аддамс. Именно так, с двумя буквами "д", чтобы никто ни в коем случае не спутал их с огромным количеством Адамсов по всему миру.

Так вот, только один день, 28 октября, в кинотеатре Park Cinema Flame Towers вы сможете увидеть музыкально-интерактивный спектакль "Уэнсдей: Хэллоуинское расследование" в представлении театра The One Eleven. Привлекательная история с лихим сюжетом, которая понравится и детям, и взрослым, написана профессиональной группой сценаристов и музыкантов. Так что, если ваш ребенок вдруг задаст вам вопрос о том, что вы будете делать на Хэллоуин, вам не надо будет долго искать ответ.

Приобрести билеты можно в кассах кинотеатра и на сайте www.parkcinema.az.