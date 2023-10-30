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Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)

Интересное Материалы 30 октября 2023 12:49 (UTC +04:00)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в Торговом центре 28 Mall, накануне праздника Хэллоуин прошёл предпремьерный показ американского фильма ужасов "Пять ночей с Фредди", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Мероприятие посетили звёзды шоу бизнеса, представители культуры и искусства, медиа персоны, предприниматели и руководители различных организаций.

Режиссёр фильма - Эмма Тамми, роли исполнили Джош Хатчерсон, Элизабет Лэйл, Пайпер Рубио, Кэт Коннер Стерлинг, Мэри Стюарт Мастерсон и Мэттью Лиллард.

Фильм основан на известной видеоигре, созданной разработчиком Скоттом Коутоном, и рассказывает историю охранника Майка, который ночью работает в местном ресторане. Днём посетителей встречают роботы в костюмах различных животных: медведя, кролика, лисы. Однако, когда наступает темнота, аниматроники начинают вести себя странно и превращаются в безумных убийц, которые начинают преследовать Майка. Теперь ему в течение пяти дней нужно выяснить, что же этому послужило.

Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
Накануне Хэллоуина в Баку: что случается, когда наступает темнота? (ФОТО/ВИДЕО)
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