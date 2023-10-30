Лянкяран - вдохновение для гурманов! Удивительный мир вкуса Гастрономического фестиваля "В одном южном городе" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране прошел Гастрономический фестиваль "Bir Cənub şəhərində" (В одном южном городе), организованный Diyar, сообщила Trend Life автор и руководитель проекта, вице-президент Всемирной федерации ресторанного спорта (WFRS) Нигяр Амирбекова.

Уникальная кухня южного региона Азербайджана известна своим разнообразием блюд, потому что каждое блюдо воплощает в себе богатую культурную и кулинарную историю региона. Многие традиции и рецепты были переданы из поколения в поколение и до сих пор остаются в своем первозданном виде. Это делает кухню данного региона уникальной и подчеркивает ее значимость в мировой гастрономической культуре.

"Лянкяран - одна из жемчужин южного региона Азербайджана. Город был признан ЮНЕСКО и включен в "Сеть творческих городов" благодаря своему удивительному гастрономическому наследию. Это заслуженное признание, учитывая богатство и аутентичность кухни этого региона, которая сохраняется в первозданном виде до сегодняшнего дня. Лянкяран, с его богатым кулинарным наследием и культурными традициями, стал источником вдохновения для гурманов и поваров по всему миру. Этот регион продолжает служить примером тому, как кухня и культура могут объединиться и вдохновить не только тех, кто проживает там, но и всех, кто жаждет открыть для себя волшебство азербайджанской гастрономии", - отметила Нигяр Амирбекова.

Фестиваль оказался захватывающим путешествием в мир азербайджанской культуры и непередаваемых вкусов, различных видов удивительных пловов, ароматных шашлыков и рыбных блюд, сладких и чайных десертов. Гостям были также представлены развлекательные конкурсы, музыкальные выступления, танцевальные номера и мастер-классы кулинаров, работы мастеров народно-прикладного искусства.