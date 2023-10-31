В Баку состоится фестиваль "Zəfərin İZi"

БАКУ /Trend Life/ - Женское сообщество "İZ Community" организует большой фестиваль "Zəfərin İZi", приуроченный к третьей годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в сообществе.

Отметим, что основателем и руководителем Женского сообщества "İZ Community" является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Фестиваль, который станет седьмым по счету и будет организован в поддержку женского предпринимательства в Азербайджане, пройдет 12 ноября 2023 года с 12:00 до 19:00 в Baku Marriott Hotel Boulevard

В программу мероприятия входят: ярмарка-продажа работ, товаров ста женщин-предпринимателей, представляющих различные сегменты (изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости и сувениры); выставка произведений художниц "İZ Community"; музыкально-танцевальная программа; открытые тренинги и мастер-классы.

Планируется участие в мероприятии известных личностей – блогеров, представителей культуры и искусства, творческой молодежи.

Вход на мероприятие свободный.

За три года своей деятельности Женское сообщество "İZ Community" провело уже шесть фестивалей.

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