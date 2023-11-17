Порхать в небе и увидеть мир с высоты полета – детский праздник в CinemaPlus (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В новом кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Bakıxanov Mall прошёл праздник для детей, сообщает Trend Life.

После того, как маленькие гости и их родители поужинали в ресторане Happy Foods, аниматоры Наиль Назаров и Елена Вагабова начали развлекательную программу для детей.

Вечер закончился показом анимационного фильма "Крылатая история".

Режиссер - Софи Рой. Роли исполнили Мена Массуд, Татьяна Маслани, Тристан Д. Лалла и другие актеры.

По сюжету, Патрик - совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту - порхать в небе и, наконец, увидеть мир с высоты полета.

Фото и видео - Light in Black.

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