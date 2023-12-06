CinemaPlus покажет фильм о рок-музыканте Мурате Гёгебакане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 7 декабря эксклюзивно в сети кинотеатров CinemaPlus начинается показ биографической драмы "Murat Göğebakan: Kalbim yaralı" (Мурат Гёгебакан: Мое сердце ранено), сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Режиссер картины - Али Аййылдыз. Главную роль исполняет Бурак Севинч, который обладает потрясающими вокальными данными.

Кинолента повествует о жизни и творческом пути известного турецкого рок-музыканта Мурата Гёгебакана.

Мурат Гёгебакан родился в Адане, с ранних лет обожал слушать музыку. После завершения музыкального образования он начинает зарабатывать на жизнь выступлением в барах и преподаванием. Затем талантливый автор и исполнитель принимает решение переехать в Стамбул, где его карьера переходит на новый этап. За свою музыкальную карьеру Мурат Гёгебакан получил множество музыкальных наград, дал очень много концертов и записал ряд альбомов. В 40 лет врачи диагностировали у него рак крови. Ему удалось справиться с кризисом, вернуться к занятию музыкой и сочинить новые песни. Но болезнь вернулась, и бороться с ней на сей раз оказалось непосильной ношей.

Мурат Гёгебакан ушел из жизни 31 июля 2014 года.

Мурат Гёгебакан оставил после себя множество альбомов, сотни песен и миллионы поклонников, которые называли его "Человек любви".

В фильме наряду с творческой деятельностью затронута и личная жизнь музыканта, его отношения со второй супругой Сельмой.

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