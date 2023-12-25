CinemaPlus назвал самые кассовые фильмы 2023 года в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум – класса CinemaPlus представил Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2023 год.
|
Зарубежные фильмы
|
N
|
Наименование
|
Режиссёр
|
1
|
Аватар. Путь воды
|
Джеймс Кэмерон
|
2
|
Барби
|
Грета Гервиг
|
3
|
Оппенгеймер
|
Кристофер Нолан
|
4
|
Братья Супер Марио в кино (анимационный фильм)
|
Аарон Хорват, Майкл Джеленик
|
5
|
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa(анимационный фильм)
|
Исмаил Фидан
|
Азербайджанские фильмы
|
N
|
Наименование
|
Режиссёр
|
1
|
Hozu. Zona
|
Джафар Ахундзаде
|
2
|
Zona Dayə
|
Ильхам Яшароглу
|
3
|
Cin atı
|
Кянан Зейналов, Исмаил Зейналов
|
4
|
Pərdə arxası
|
Эмиль Гулиев
|
5
|
Həyat deyəsən gözəldir
|
Вагиф Мустафаев
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