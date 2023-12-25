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CinemaPlus назвал самые кассовые фильмы 2023 года в Азербайджане

Интересное Материалы 25 декабря 2023 16:15 (UTC +04:00)
CinemaPlus назвал самые кассовые фильмы 2023 года в Азербайджане

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум – класса CinemaPlus представил Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2023 год.

Зарубежные фильмы

N

Наименование

Режиссёр

1

Аватар. Путь воды

Джеймс Кэмерон

2

Барби

Грета Гервиг

3

Оппенгеймер

Кристофер Нолан

4

Братья Супер Марио в кино (анимационный фильм)

Аарон Хорват, Майкл Джеленик

5

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa(анимационный фильм)

Исмаил Фидан

Азербайджанские фильмы

N

Наименование

Режиссёр

1

Hozu. Zona

Джафар Ахундзаде

2

Zona Dayə

Ильхам Яшароглу

3

Cin atı

Кянан Зейналов, Исмаил Зейналов

4

Pərdə arxası

Эмиль Гулиев

5

Həyat deyəsən gözəldir

Вагиф Мустафаев

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