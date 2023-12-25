CinemaPlus назвал самые кассовые фильмы 2023 года в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум – класса CinemaPlus представил Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2023 год.

Зарубежные фильмы N Наименование Режиссёр 1 Аватар. Путь воды Джеймс Кэмерон 2 Барби Грета Гервиг 3 Оппенгеймер Кристофер Нолан 4 Братья Супер Марио в кино (анимационный фильм) Аарон Хорват, Майкл Джеленик 5 Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa(анимационный фильм) Исмаил Фидан Азербайджанские фильмы N Наименование Режиссёр 1 Hozu. Zona Джафар Ахундзаде 2 Zona Dayə Ильхам Яшароглу 3 Cin atı Кянан Зейналов, Исмаил Зейналов 4 Pərdə arxası Эмиль Гулиев 5 Həyat deyəsən gözəldir Вагиф Мустафаев

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