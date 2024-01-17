Большая гонка в Баку – проигравший моет машины (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 18 января пройдет показ итало-британского фильма об автогонках "Большая гонка. Лянча против Ауди". Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о соперничестве команд Audi Quattro и Lancia 037 на Чемпионате мира по ралли 1983 года.

Режиссер - Стефано Мордини.

Главные роли исполнили Даниель Брюль, Риккардо Скамарчо, Фолькер Брух, Кэти Кларксон-Хилл, Якопо Рампини, Кай Портман и Аксель Галлуа.

Это история знаменитого противостояния итальянской "Лянчи" и немецкой "Ауди". Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки - ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает все, проигравший моет машины.

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