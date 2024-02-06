"Ölümlü Dünya 2" теперь в CinemaPlus - фильм, собравший в Турции огромное число просмотров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Эксклюзивно в сети кинотеатров CinemaPlus с 8 февраля выходит в прокат комедия "Ölümlü Dünya 2", которая побила рекорд по просмотрам в Турции, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Сценаристы фильма - Али Атай, Фейяз Йигит и Азиз Кеди, режиссёр фильма - Али Атай. Роли исполнили такие известные актеры, как Ахмет Мюмтаз Тайлан, Алпер Куль, Догу Демирколь, Фейяз Йигит, Гирай Алтынок, Ирем Сак, Мехмет Озгюр, Озгюр Эмре Йылдырым и Сарп Апак.

Фильм повествует о том, как семья Мермер живет вне закона, и каждый член семьи борется за жизнь, стараясь решить свои проблемы. Серхану трудно приспособиться к новой жизни со своей спутницей Бегум. Серхат теряет любимую, а Газанфер изо всех сил пытается уберечь свою семью от преступной организации. Однако, когда Зафер попадает в руки организации, то жизнь каждого переворачивается с ног на голову.

"Ölümlü Dünya 2" стал лучшим турецким комедийным фильмом года, который за первую неделю показа собрал более 400 тыс. просмотров.

Со дня начала проката фильм "Ölümlü Dünya 2" в Турции посмотрели около 2 миллионов зрителей.

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