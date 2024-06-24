В Нахчыване прошел фестиваль иреванских сладостей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нахчыванской Автономной Республике в рамках II Фестиваля-конгресса "Возвращение в Западный Азербайджан" Национальная ассоциация кулинаров Азербайджана (НАКА) при поддержке Агентства государственной поддержки НПО в рамках грантового проекта "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" провела очередное мероприятие, сообщили Trend Life в пресс-службе НАКА.

Фестиваль прошел на территории у Батабата - горного озера в Шахбузском районе, на высоте 2113 м над уровнем моря, в окружении альпийских лугов. Ранее проект "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" был представлен в Баку, Гяндже и Исмаиллы.

Гостям были представлены книги "Жемчужины Карабахской кухни", "Региональная кухня Иреванского ханства", "Долма в азербайджанской кухне. 381 рецепт", ставшая лучшей кулинарной книгой за последние 25 лет в мире в 2023 году и десятки других книг. Западно-азербайджанские сладости были выставлены на стенде Нахчыванского государственного университета, а также стенде "Иреван". Отметим, что восстановленные НАКА рецепты "шекер-лукум" и "гёйджейская бадамбура" вместе с другими сладостями были впервые представлены и вызвали большой интерес.

На научном конгрессе "Возвращение в Западный Азербайджан" преподавателям и студентам, а также другим участникам, которые приготовили западно-азербайджанские сладости, были вручены сертификаты и дипломы. Президент НАКА, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов выступил с научными докладами "Сладкие блюда Иревана" и "Сладкие блюда Западного Азербайджана", подготовленными совместно с руководителем проекта Айнурой Амираслановой.

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