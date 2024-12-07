В Баку проходит Неделя итальянской кухни - азербайджанский шафран в ризотто Андреа Бертона (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IX Международной недели итальянской кухни, организованной посольством Италии в Азербайджане совместно с Итальянским торговым агентством (ITA), в Four Seasons Hotel Baku прошел мастер-класс известного итальянского шеф-повара, обладателя звезды "Мишлен" Андреа Бертона, сообщает Trend Life. В этом году Неделя посвящена теме "Средиземноморская диета и исконная кухня: здоровье и традиции".

Андреа Бертон вместе с помощниками приготовил одно из любимых блюд итальянцев – ризотто, добавив в блюдо азербайджанский шафран.

Ризотто (итал. risotto, означает "маленький рис") - блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом. Первое письменное упоминание о нём встречается только в XIX веке. Его создатель Ризотто Неро, именно в честь него и было названо это блюдо.

Вариантов ризотто множество, блюдо не имеет точного состава компонентов и соотношения продуктов. В настоящем ризотто необходимо добиться однообразной "текучести" готового блюда (итальянцы называют это all’onda - волна) и кремовости консистенции. В зависимости от обычаев региона, рис предварительно обжаривают на оливковом или сливочном масле, либо на курином жире. После в рис постепенно доливают кипящий бульон (из мяса, рыбы, птицы, овощей), а в конце наполнитель - мясо, морепродукты, грибы, овощи или сухофрукты. Чтобы придать готовому блюду ещё большую кремовость, добавляют смесь взбитого венчиком сливочного масла с тёртым пармезаном или пекорино.

Андреа Бертон рассказал об особых технологиях итальянской кухни. В завершение мероприятия гости попробовали ризотто, высоко оценив мастерство итальянского шеф-повара.

Среди гостей был посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, по словам которого итальянская кухня, является также инструментом для углубления и продвижения знаний об Италии, её регионах, культуре, а также для дальнейшего взаимопонимания и знакомства между нашими странами и народами. Это мероприятие в текущем году проходит в особый период, совпадающий с активной фазой продвижения культуры итальянской кухни на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Неделя итальянской кухни также представляет собой возможность для укрепления связей, в том числе экономических и торговых, между Италией и Азербайджаном.

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