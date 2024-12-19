В Баку появилась африканская саванна со львом и зебрами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers прошел закрытый показ фильма “Муфаса: Король Лев”, сообщает Trend Life.

В шоу-программе создана настоящая атмосфера саванны с деревьями, зеленью и скалами, где был возведен величественный трон, достойный имени короля. Гостям были представлены песни из фильма и герои произведения. "Муфаса: Король Лев" был показан в IMAX с самым большим экраном в стране и аудиосистемой самого высокого качества. Среди гостей были медийные личности.

"Муфаса: Король Лев" - американский компьютерно-анимационный музыкальный драматический фильм режиссёра Барри Дженкинса по сценарию Джеффа Натансона. Это приквел и продолжение к ремейку мультфильма "Король Лев". Сюжет повествует о становлении одного из величайших королей Земель Прайда, восходящего к африканской саванне, где Рафики рассказывает Киаре, дочери Симбы и Налы, историю её деда, в то время как Тимон и Пумба добавляют яркие комментарии.

С сегодняшнего дня фильм” Муфаса: Король Лев" демонстрируется в Park Cinema на турецком, английском и русском языках, а также в формате IMAX.

Для приобретения билетов: https://parkcinema.az/movies/view/13336/mufasa-kral-sir

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