Работы азербайджанского сюрреалиста опубликованы в британских журналах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы азербайджанского сюрреалиста, заслуженного художника Мехрибан Эфенди опубликованы в февральских номерах британских журналов Artego и Marika. Об этом сообщила Trend Life сама автор.

Произведение "Остров мечты" опубликовано в журнале моды и искусств Artego, а "Солнцеподобная" - в журнале художеств и искусственного интеллекта Marika. По словам художницы, это сотрудничество будет продолжено.

Мехрибан Эфенди (Эфендиева) - выпускница Художественной школы имени Азима Азимзаде и школы анимации "Союзмультфильм" в Москве. График-аниматор анимационных фильмов, художник по костюмам в художественных фильмах, член Союза художников Азербайджана. Работы художника-сюрреалиста с успехом были представлены в Португалии, США, Голландии, Болгарии, Словакии, Германии, Франции, Италии, Северной Македонии и других странах, удостоены международных наград.

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