В Park Cinema пройдет гала-вечер фильма "Çimıldık" с участием артистов из Узбекистана

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Park Bulvar в Баку 10 апреля в 19.00 пройдет гала-вечер художественного фильма "Çimıldık" с участием артистов из Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

В рамках мероприятия будет представлена концертная программа с участием узбекской звезды Дадахона Обидова. Зрителям предоставится возможность приятно провести время, пообщаться и сфотографироваться с гостями из Узбекистана.

О фильме: Тахир и Зухра собираются разводиться, но таинственным образом просыпаются каждое утро в своей свадебной палатке. Чтобы понять причину этого явления и разгадать все тайны, они делают все, что в их силах, и даже обращаются к экстрасенсу...

Билеты на концерт и гала-вечер: https://iticket.az/en/events/cinema/gala-night-cimildik/148063

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