В Баку зажглись огни замка Диснея с Белоснежкой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers состоялся закрытый показ картины "Белоснежка", за день до мировой премьеры, сообщает Trend Life.

В мероприятия приняли участие представители СМИ, блогеры, актеры, деятели искусства. Была создана настоящая сказочная атмосфера с мониторами, посвященными Белоснежке, а на вхоже спала сама героиня… Помимо этого, внимание гостей привлекли Замок Диснея, высокие колонны, украшенные зеленью, и настоящие фонтаны. Первым традиционно было специальное шоу от Park Cinema. В концертной программе приняли участие певица Влада Ахундова, актриса Натаван Гулиева, показано праздничное шоу. Зрители смотрели посмотреть фильм в формате IMAX.

"Белоснежка" - музыкальный фэнтезийный фильм, снятый Марком Уэббом по сценарию Эрин Крессиды Уилсон. Фильм является ремейком мультфильма "Белоснежка и семь гномов", основанном на одноимённой сказке братьев Гримм. В главных ролях Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки и Галь Гадот в роли Злой королевы.

Фильм "Белоснежка" демонстрируется в Park Cinema на турецком, английском и русском языках, а также на самом большом экране страны IMAX.

Для приобретения билетов https://parkcinema.az/movies/view/14692/agbeniz

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