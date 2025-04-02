В Баку прошел гала-вечер комедийного фильма "4 Təkər" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers 1 апреля – в День смеха прошел гала-вечер комедийного фильма "4 Təkər" (4 колеса), снятого Alioglu Media Group, сообщает Trend Life. Фильм в жанре приключенческой комедии с 3 апреля будет представлен во всех кинотеатрах страны.

В презентации приняли участие медийные личности, представители культуры и творческой молодежи. Вечер вызвал большой ажиотаж, учитывая звездный состав картины. Творческий коллектив прошел по красной дорожке, ответил на вопросы СМИ, активно фотографировался с гостями, вокруг царила добродушная атмосфера. Поскольку два зала кинотеатра были заполнены, некоторые зрители смотрели фильм стоя. Во время показа комедийного фильма зрители смеялись от души, как раз подстать Международному дню смеха, выразив восхищение после просмотра.

Генеральный продюсер и режиссер-постановщик фильма - Амиль Али, авторами сценария стали популярные актеры Меджид Гусейнов и Тарлан Нур Яшар, оператор-режиссер - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Эльнара Сафарова, режиссер монтажа – Фирдовси Набиев, композитор – Бехсат Меликзаде. В ролях - Меджид Гусейнов, Тарлан Нур Яшар, Нофель Шахлароглу, Алибей Мамедли, Рамиль Абдуллаев, Джейхун Мамедов, Сабина Алиева, Мидхат Айдын, Ровшан Керимдухт и другие.

Несмотря на жанр комедии, фильм содержит поучения, одно из которых – если вы склонны к азартным играм и нарушаете закон, то вас обязательно ждет незавидная судьба. По сюжету, Хагани везет на ремонт ретро-автомобиль, принадлежащий семье любимой девушки. Эта машина имеет особую ценность для Салима, отца Нушабы. Зная, что ее отец не любит Хагани, Нушаба собирает деньги и дает Хагани для ремонта машины, чтобы представить его в выгодном свете. Но Хагани … проигрывает машину в азартной игре в подпольном казино. Его друзья решают помочь вернуть машину, но перед ними предстает жестокий и хитрый владелец казино. Это семейная картина, каждая сцена которой полна смеха.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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