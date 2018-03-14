Гобелены с душой: потрясающее работы Семени Гасымзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гобелены – картины, созданные с помощью нитей, переплетенных в невероятные узоры, орнаменты, композиции и сюжеты. Этот вид декоративно-прикладного искусства имеет очень древнюю историю и развивался на протяжении многих веков.

Для создания тканых полотен нужны рамка и нити, которые сплетаются вручную. А еще необходимы умелые руки мастера, его постижение мира цвета, безграничная любовь к ремеслу и огромное терпение. Всеми этими качествами обладает известный азербайджанских художник по гобеленам Семени Гасымзаде, она создает невероятной красоты и сложности композиции, которые хочется рассматривать часами не только из-за их сюжетов, но и технического мастерства.

Каждая ее работа обладает своим собственным, исключительным настроением, в каждой из них есть душа. Большинство произведений художницы отражают древнюю культуру, историю Азербайджана – это композиции, посвященные Гобустану, древней части Баку Ичери шехер, Апшерону, селу Хыналыг и гранату, который издавна является символом Азербайджана. Гасымзаде отмечает, что правильно называть ее работы не гобеленами, а килимами, история которых берет свое начало еще в IV веке в Египте.

В беседе с корреспондентом Trend Life Семени Гасымзаде рассказала о том, как создает свои килимы, что ее вдохновляет и побуждает вот уже на протяжении около 30 лет заниматься сталь сложным, но одновременно изящным ремеслом.

- Семени ханум, с чего все началось, кто вас научил этому декоративно-прикладному искусству?

- Наверное, с детства, тогда мне нравилось что-то вышивать, ткать для себя из одежды. Участь в Азербайджанском государственном университет культуры и искусств на факультете режиссуры, я посетила мастерскую художника Намига Исмаилзаде, именно там и тогда мне объяснили технику плетения.

- У вас сразу получилось?

- Вначале было трудно даже нить вдевать. Это сложное искусство, ведь, то, что делаешь нитями, и то, что делаешь красками – большая разница. Постепенно, ища цветовые переходы и решения, я создала маленькую композицию. Вместе со мной были еще несколько человек, которые также старались изучить эту технику, но из них всех только для меня это стало смыслом жизни. Знаете, это настолько трудное ремесло, найти мир в нитях не каждый может. И еще, наверное, сам человек должен видеть себя в этом.

У моей бабушки было несколько изделий ручной работы - это килим, композиция, на которой изображен караван верблюдов. Получается, у меня это ремесло в крови. Кстати, в нашем музее ковра хранится маленький экземпляр подобного килима.

В Азербайджане древня школа ковроткачества, наши ковры и ковровые изделия известны во всем мире, все восхищаются их красотой, они украшают музеи мира.

Я посещала Музей Виктории и Альберта в Лондоне, там хранится ковер "Шейх Сафи", который я часами рассматривала, смотря на это произведение - погружаешься в его мир. Поэтому во всем мире так ценятся изделия ручной работы - там вся энергия человека, и, смотря на них, зритель получает эту энергию.

Я создаю свои работы с большой любовью, вкладывая в них положительную энергию, и если вы возьмете и повесите их у себя в доме, то ощутите ее…Что может быть ценнее.

- Получается, вы отдаете свою энергию, а как же вы ее восполняете?

- Поверьте, и я получаю эту энергию от работ. Были работы, которые я создала, а потом смотря на них, терялась, думала - как у меня так получилось. На холсте можно поменять цвет, что-то стереть, написать заново, но с моими работами все по-другому. Я посвятила этому искусству годы, было тяжело, но все эти трудности дали в итоге прекрасный результат. И, конечно мне дает силы и поддерживает моя семья, мои родные.

- А как же режиссерство?

- В те годы, а это были 90-е, было сложное время, фильмы снимали мало. А сейчас я уже связана с другим искусством. На художественное творчество, я смотрю режиссерским взглядом.

- Родные и близкие вам не говорили, что это очень трудное ремесло и не надо им заниматься?

- Если человек чувствует себя счастливым, то зачем ему препятствовать. Я все работы создаю с большой любовью. Если ставлю перед собой цель - должна к ней идти. Когда у меня была выставка, многие ко мне подходили и спрашивали, кто был моим педагогом, и очень удивлялись, когда узнавали, что у меня не было учителя. Я сама изучала это искусство, постигала основы его техники шаг за шагом, открывая для себя что-то новое.

- Почему у нас в стране не так много мастеров по гобеленам, может, это оттого, что это сложное искусство?

- Да, может, и так, и еще, эти работы не оцениваются должным образом. А молодым художникам нужен стимул. Если работы будут оценены как подобает, и у молодежи появится интерес. И потом надо начинать с самого начала, нужно в Домах культуры и других подобных учреждениях открывать курсы, чтобы дети занимались декоративно-прикладным искусством вместе с мамами. Например, за границей мамы, которые приводят своих детей на подобные занятия, чтобы не терять то время впустую, пока они ждут ребенка, тоже занимаются, учатся чему-то новому. Надо сохранять и развивать это искусство, обучать молодое поколение.

- Вначале вы создаете эскиз, потом переносите его на гобелен. Скажите, итоговая работа отличается от первоначального эскиза?

- Выходить за грань эскиза обязательно, эскиз – это просто набросок, у меня в большинстве случаев он черно-белый. Когда я создаю композицию, я проживаю ее, погружаюсь в цветовую гамму и конечно, выхожу за пределы эскиза. Многие, даже творческие люди говорят мне: "Отдай, и пусть ткачи соткут для тебя". Но, как мне объяснить мастерице то, как я вижу тему, чувствую и ощущаю ее…

Очень хочу, чтобы люди, которые смотрят на мои работы – почувствовали все, что я хотела сказать, прожили это вместе со мной.

Каждый человек получает наслаждение от разных вещей, я же живу – творчеством. Редко работаю с маслеными красками, больше акварелью и графикой, но ничем я не могу передать красоту цвета так, как делаю это нитями.

- Заметила, что у вас много работ, посвященных Ичери шехер. Наверно, в Баку это ваше самое любимое место?

- Я так часто бываю в Ичери шехер, и каждый раз, как в первый. Стены, камни в Ичери шехер столько "пережили" и "видели", они "дышат" историей. Вообще, люблю такие места, и в за рубежных поездках стремлюсь посещать исторические достопримечательности. Все, имеющее особую историческую, художественную и культурную ценности – должно охраняться.

- Наверное, вы хотели бы иметь мастерскую в Ичери шехер?

- Очень, потому что мое творчество напрямую связано с этим местом, само мое ремесло древнее, с богатой историей. Многие зарубежные гости, посещая Ичери шехер, ищут что-то старинное, хотят приобрести что-то связанное с нашим национальным колоритом, то, что отражает древнюю историю и богатую культуру Азербайджана.

- Скажите, спустя время вы, наверное, смотрите на свои первые работы совершенно другим взглядом?

- Конечно, мой супруг мне тоже об этом говорил. Но, если бы я и не создавала те работы, то не пришла б к тому, что умею сегодня. Моя первая работа – композиция "Море", это совсем небольшая композиция, но там такие красивые цветовые переходы. Она очень красиво получилась, до сих пор ее храню, ведь с этой работы все началось. Потом были другие работы, и если их поставить рядом с тем, что я делаю сегодня, то, конечно, будет заметна разница. Но отличие будет не в цветовом решении, а в технике.

- Из беседы с вами, мне кажется, что вы относитесь к своим работам как к детям.

- Да, действительно, с работой у меня особый контакт, связь. Даже говорят, что если закончила работу, то ее нельзя долго оставлять в раме, она "задыхается", об этом мне сказали наши мастерицы. Пока она в раме, и мне плохо, и ей, поэтому работу нужно открыть. Интересный подход - если работа закончена, она должна быть "освобождена", поэтому это событие считается особенным.

- Семени ханум, в 2013 году в Музейном центре в Баку с большим успехом прошла ваша персональная выставка. Скажите, в ближайшее время планируете провести очередную экспозицию?

- Собираюсь провести выставку в мае этого года. На создание композиции порой уходит много времени, но я плодотворно работаю, чтобы представить на выставке свои новые работы. Большие работы нельзя создать за короткий срок.

- Я вижу, что на композиции "Гранат" вы "поставили" свое имя. Так делают все художники - и живописцы, и графики. Получается, вы тоже подписываете каждую работу?

- Только на этой работе выткано мое имя. Всегда спрашивала у папы, почему он меня так назвал, он говорил: « Ты каждый год обновляешься, как зеленые листья. И в этой работе, в продолжении листка граната я выткала свое имя...

(Автор: Джани Бабаева)

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