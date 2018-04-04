Ольга Ростропович: Для меня Баку – особенный город (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В последний день фестиваля Мстислава Ростроповича в Москве дочь всемирно известного музыканта Ольга Ростропович в беседе с руководителем Центра РАД Наталией Красовской рассказала, как проведение фестиваля продолжает традиции празднования дня рождения Мстислава Ростроповича.

- Мстислав Леопольдович, как известно, предпочитал встречать свои дни рождения в самом широком кругу близких по духу людей. Многие, знавшие маэстро лично, рассказывали, что Мстислав Леопольдович всегда был душой компании, объединяя самых разных людей за одним столом. В этом плане, я думаю, московский фестиваль Ростроповича можно назвать продолжением этой традиции. Вкладывали ли вы этот смысл, когда обдумывали идею фестиваля?

- Папа в свой день рождения всегда давал концерты, так что идея открывать фестиваль 27 марта, в день его рождения, возникла абсолютно естественно. У него было огромное количество друзей. Они со всех концов света слетались, чтобы послушать его и поздравить. Отец не представлял себе жизни без музыки, без друзей, без публики. Все это я учитывала, продумывая концепцию фестиваля. Я решила, что он обязательно должен быть международным. На сцене должны выступать только лучшие музыканты мира, чтобы папа, который – в этом я абсолютно уверена! – всегда с нами в зале, был счастлив и вместе со всеми слушателями получал огромное удовольствие от музыки.

- В одном из интервью вы рассказывали, что впервые побывали в Баку на 70-летии своего отца, когда всю вашу семью в Азербайджан пригласил Гейдар Алиев. Можете поделиться своими первыми впечатлениями от города?

- Я тогда впервые побывала на родине отца, а папа – после долгих лет разлуки с родным городом. Впечатление было невероятное. Мы были просто потрясены оказанным нам теплым приемом. Бакинцы встречали папу как национального героя! Это был без преувеличения общенациональный праздник. Куда бы мы ни пошли, нас всюду окружали огромные толпы народа, папу и маму осыпали цветами, лепестками роз, играли на национальных инструментах, пели, танцевали, устраивали застолья. Никогда не забуду, какие чувства испытала, впервые переступив порог дома, где родился отец. Благодаря Гейдару Алиеву в Баку открылся Дом-музей Ростроповичей. Мы были очень тронуты таким жестом... После своего возвращения в Баку папа регулярно приезжал сюда, проводил мастер-классы, давал там просто фантастические концерты.

- А какое место родина вашего отца, Азербайджан, занимает в вашей жизни сегодня?

- Для меня Баку – особенный город, и иначе не может быть. Я провела с отцом последние месяцы в больнице – он часто возвращался мысленно к родному городу, мечтал устроить в Азербайджане музыкальный фестиваль мирового уровня. Эта мечта воплотилась уже после его ухода (в апреле 2007 года – Ред.). В декабре 2007 года я провела первый фестиваль Мстислава Ростроповича в Баку. На нем выступали потрясающие певцы, инструменталисты: Юджин Кон, Кристиан Бадея, Сергей Крылов, Сергей Лейферкус, Бадри Маисурадзе... Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы» исполнили премьеру сочинения Гии Канчели памяти отца... Теперь мы проводим фестиваль в Баку регулярно.

- Мстислав Леопольдович говорил, что очень гордится тем, что его отец сделал для Азербайджана, и что считает своим долгом помочь азербайджанскому народу реализовать его огромный культурный потенциал. Вы взяли на себя художественное руководство фестивалями Ростроповича в Москве и Баку, а также возглавили благотворительный фонд, поддерживающий талантливых музыкантов, в том числе и из Азербайджана. Ощущаете ли вы себя в этом смысле продолжателем семейного дела? Делает ли это вашу работу сложнее, или наоборот – проще?

- Я воспринимаю это как вызов. Папа был музыкантом колоссального масштаба, поэтому мне приходится делать буквально все возможное и невозможное, чтобы держать планку максимально высоко. За прошедшие годы на фестивалях Мстислава Ростроповича и в Москве и в Баку выступили десятки выдающихся солистов и коллективов. Чтобы далеко не ходить за примером – великолепный камерный оркестр «Вена-Берлин», в составе которого солисты Венского филармонического и Берлинского филармонического оркестров. В прошлом году они выступили в Баку, а в этом – в Москве.

- Неделю Ростроповича в Москве по праву называют уникальным культурным пространством. И в первую очередь, конечно, речь идет о его высококлассном и многонациональном исполнительском составе. Вам удалось самым блестящим образом продолжить культурную интеграцию, которой посвятил свою жизнь Мстислав Леопольдович. Недавно руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев не только назвал Мстислава Ростроповича удивительным примером бескорыстного служения делу мира, но и отметил его уникальный вклад в объединение российского и азербайджанского народов. Думаю, огромное спасибо вам сегодня говорят не только поклонники хорошей музыки, но и дипломаты.

- Спасибо за добрые слова. Да, мы часто слышим в свой адрес слова поддержки и благодарности за то, что в это сложное со всех точек зрения время, в первую очередь экономической, мы проводим фестиваль мирового уровня. Это, конечно, стоит пота и крови. Представьте, что значит организовать гастроли симфонического оркестра в разгар сезона? Это очень тяжело, но я всегда помню слова своего папы: «Оля, это будет цирк без сетки, но ты сможешь».

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.