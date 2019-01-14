Азербайджанский музей ковра везет в Москву коллекцию вышивки

Генеральный директор Музея Востока, доктор исторических наук Александр Седов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своем любимом азербайджанском музее и о том, что смогут увидеть москвичи и гости столицы России в Музее Востока этой весной.

- В 2018 году единственный специализированный в России Музей Востока отмечал свой юбилей. У музея богатейшая коллекция редких экспонатов и огромный объем накопленных знаний об интереснейших культурах народов мира. А с чего началась коллекция музея?

– Когда в 1918 году был создан Национальный музейный фонд, основной задачей которого было пополнение коллекций существующих и вновь организованных музеев, там скопилось довольно большое количество предметов искусства стран Востока, которые по разным причинам не попадали в коллекции других музеев. Поэтому было принято решение о создании специализированного музея – с этого все и началось. Музейный экспонат под номером один – это азербайджанский ковер под названием "Лянкяран". Он был получен из национализированного коврового магазина, насколько я помню, на Тверской. Ковер попал в национальный музейный фонд и оттуда был передан нам.

- Какими уникальными экспонатами азербайджанского происхождения может сегодня похвастаться музей. И появляются ли новые экспонаты?

– Пожалуй, если говорить о самых выдающихся предметах азербайджанского искусства – это все-таки, конечно, ковровые изделия. Когда-то, еще в советские времена, мы устраивали научно-собирательские экспедиции в Азербайджан. Так у нас сформировалась достойная коллекция азербайджанских ковров, азербайджанского прикладного искусства. А за последние несколько лет у нас состоялось пять выставок азербайджанских художников: отца и сына Гусейновых, Расима Бабаева, Аббаса Кязимова, Фархада Халилова – председателя Союза художников Азербайджана. Он у нас проводил свою юбилейную выставку к своему 70-летию. Очень хороший друг нашего музея. У нас со всеми азербайджанскими художниками хорошие отношения, и после выставок обычно они дарят одну-две картины с экспозиции в коллекцию музея. Вот так происходит пополнение работами современных азербайджанских художников.

– А как вы в целом оцениваете влияние восточных культур, в частности азербайджанской, на русскую?

– Русская культура развивалась и формировалась на перекрестке Запада и Востока. Естественно, влияние восточной культуры велико. Как и наоборот – русская культура сильно влияла на культуру и искусство стран Востока. Взаимопроникновение и взаимовлияние культур происходило достаточно интенсивно – естественно, при сохранении самобытности той или иной культуры. Что касается конкретно азербайджанской культуры – она влияет до сих пор. Многие азербайджанские художники, мастера живут и работают в Москве. Вот у нас недавно проходила выставка Аббаса Кязимова. Он живет и работает в Москве – творит в азербайджанской культурной традиции. Он своим искусством объединяет наши народы, обогащает обе культуры.

- Что вы можете сказать о текущем состоянии межмузейного сотрудничества?

– После 1991 года культурные связи были по разным причинам – и я считаю, что искусственно, – нарушены. Поэтому как только появилась возможность возобновления сотрудничества, мы этим сразу воспользовались. Мы и до этого устраивали выставки азербайджанских художников в нашем музее. А пять лет назад впервые после долгого перерыва сами провели выставку в Азербайджане. Все это шло по нарастающей, сейчас можно говорить о том, что сотрудничество интенсифицировалось: мы проводим совместные конференции, азербайджанские коллеги приезжают к нам в Москву, мы ездим в Азербайджан, участвуем в тех культурных мероприятиях и выставках, которые там проводятся. Конечно, очень большую роль в возрождении наших деловых контактов сыграл Бакинский гуманитарный форум. Это великое событие.

- Кстати, после прошлогоднего Бакинского гуманитарного форума появилась информация о том, что музей в начале 2019 года готовится принять выставку из Азербайджанского музея ковра. Насколько тесно сегодня складываются отношения с коллегами из этого азербайджанского музея?

– Азербайджанский музей ковра – это один из лучших музеев, которые я когда-либо видел. Очень люблю этот музей. Это великолепное новое здание. А чтобы комментировать экспозицию, просто не хватает слов. Очень здорово все сделано! Мы активно участвуем в конференциях, которые они устраивают, в целом довольно тесно общаемся, поэтому и возникла идея провести выставку части коллекции азербайджанского музея в нашем. Он называется Музей ковра, но в коллекциях хранятся многие удивительные предметы искусства – в том числе вышивки и ювелирные украшения, которые мы очень хотим этой весной продемонстрировать в Москве.

– Вы часто бываете в Азербайджане по делам музея, а как вы там проводите свое личное время? Что вы думаете о Баку как турист?

– До того, как я стал ездить регулярно в Баку, был в городе последний раз году в 75-м. И когда около пяти лет назад я первый раз увидел современный Баку, то город на меня произвел неизгладимые впечатления. Это великолепный город. То, как сделана центральная часть, то, как выглядит Старый город (прим. - Ичеришехер), вызывает сильнейшие эмоции.

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