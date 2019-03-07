Надо искать новые грани юмора – откровения Рашада Азизова

БАКУ /Trend Life/ - Клуб весёлых и находчивых давно завоевал международное признание. В этом сезоне отметит своё пятилетие возрождённая официальная Азербайджанская Лига КВН. Юбилейный сезон для Лиги начался с участия в 30 Международном фестивале «КиВиН» в Сочи, куда съехались 650 команд – более 10000 КВНщиков из разных стран мира. Азербайджан на фестивале представили команды «Бакинский бульвар», «АзНефть», «Сборная БГУ», а также «Легион» – команда ветеранов КВН. Молодые команды из Баку показали своё возросшее мастерство и были тепло встречены российской публикой. В интервью журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева руководитель Азербайджанской Лиги КВН Рашад Азизов рассказал о достижениях и перспективах Лиги, о планах на юбилейный сезон.

– Чем вам запомнился юбилейный «КиВиН-2019»?

– Каждый фестиваль команд КВН в Сочи – это большой праздник для любого участника этих мероприятий. 30-й юбилейный фестиваль не стал исключением. Мне посчастливилось побывать ещё на 10-м фестивале команд КВН, а нынешний стал для меня уже пятым по счёту. Состав участников за эти 20 лет очень изменился, но при этом все такие же смешные, талантливые и перспективные, потому что КВН все эти годы не перестаёт оставаться школой телевидения, юмора и хорошего настроения. Это большая планета, на которой всегда собираются самые искренние друзья.

– Масштабный юбилейный фестиваль заставил команды эмоционально выложиться или зарядил энергией?

– Фестиваль – это, прежде всего, марафон, потому что несколько дней без остановок ребята репетируют, готовятся, проходят несколько этапов выступлений, для того, чтобы оказаться на отборочном концерте. В этом году нашим командам не удалось дойти до самой ответственной стадии, но примем во внимание, что это были молодые команды, которые делают в игре лишь первые шаги. Им ещё предстоит повторить путь сборной Баку, которая уже играла в Высшей лиге КВН. Приятный факт, что состав Высшей лиги обновляется каждый год, это открывает большие возможности для молодых коллективов.

– Довольны ли вы выступлениями команд и результатами?

– Результатами сочинского фестиваля я доволен, потому что команды, которые выступили там, будут играть этот сезон в Центральных лигах, а оттуда открывается дорога дальше – в телевизионный КВН. Кроме того, опыт, который ребята получили на фестивале, невозможно переоценить. У нас в Баку регулярно проходят мастер-классы, проводить которые приезжают выпускники и чемпионы Высшей лиги КВН. Всё это вкупе позволяет молодым КВН-щикам Азербайджанской Лиги быстрее и эффективнее приобретать новые навыки.

– Вы как-то сказали, что стремитесь «осовременить» образ азербайджанцев в международном КВН. Какими молодые бакинские команды показали российским зрителям сегодняшних азербайджанцев?

– У каждой новой команды Азербайджанской Лиги свой имидж, свой стиль. Это, прежде всего, творческий эксперимент. Насколько удачным он будет, покажут не только результаты в играх, но и качество юмора, который ребята будут демонстрировать.

– Сложно ли азербайджанским командам выступать в России? В России и в Азербайджане шутят о разных вещах и по-разному или общих тем много?

– Конечно, сложности есть всегда, это связано с различиями в ментальности, в традициях. Но не будем забывать, что азербайджанцы – неотъемлемая часть российского общества, поэтому сейчас разделять юмор на внутренний и внешний нам не так актуально, как это было раньше. Сейчас надо искать новые грани юмора внутри современных событий и явлений. КВН должен быть актуален. Сегодня мы живём в эпоху глобализации – многие события носят настолько масштабный характер, что они равнозначны для любого человека в любой точке мира, поэтому мы можем сказать, что сейчас глобализируется и юмор в целом. Учитывая, что официальная Лига КВН в Азербайджане готовит будущих кандидатов в телевизионные лиги, мы уже сегодня должны ориентироваться на самые высокие стандарты и большое разнообразие тематик в юморе.

– В этом году исполняется пять лет «возрождённой» Лиге КВН Азербайджана. Какими достижениями Лиги за это время вы больше всего гордитесь?

– Да, в этом сезоне официальная Азербайджанская Региональная Лига КВН отмечает свой юбилей. Если говорить о том, чем мы гордимся, то это, конечно же, попадание в Высшую лигу КВН и Кивин, завоёванный на музыкальном фестивале. Но самое главное – то, что мы смогли создать у нас в Баку преемственность поколений в КВН. Уход Сборной Баку прошёл практически безболезненно, ведь на их место сразу же пришли молодые ребята, на которых мы возлагаем большие надежды. Ещё один повод для гордости – то, что в прошлом году мы запустили телевизионную лигу КВН у нас в Баку, на самом популярном телеканале АТV. С момента запуска этого проекта популярность наших игр у зрителей увеличилась в разы, а сам проект попал в число самых рейтинговых передач на азербайджанском телевидении.

– Азербайджанская Лига КВН изначально создавалась как открытая, чтобы во всех её мероприятиях могли принимать участие не только азербайджанские, но и зарубежные команды. Это и до сих пор так? Ждут ли на играх в Азербайджане российские команды КВН?

– Как и любая официальная лига КВН, Азербайджанская Лига открыта для всех участников. За пять лет существования нашей лиги в Баку побывало множество команд из разных регионов России, а также из Грузии, Казахстана, Киргизии, Украины. Фактически можно сказать, что наша лига имеет международный статус. За последний год в Азербайджанской Лиге играли только бакинские команды, однако в нашей Юниорской Лиге играла команда из Дагестана, и даже стала вице-чемпионом. И, что самое удивительное, сегодня эта команда играет в официальной детской Юниор-лиге КВН на телеканале СТС, поэтому мы можем сказать, что выпускники наших лиг продолжают играть в телевизионном медиа-пространстве СНГ.

– Какие планы у Азербайджанской Лиги КВН на игровой сезон 2019-ого года?

– Так как этот сезон для официальной Азербайджанской Лиги юбилейный, мы запланировали огромное количество мероприятий. Самое главное мероприятие – это, конечно, торжественный юбилей, который пройдёт в Баку в мае. Мы ожидаем на праздник нашего пятилетия много команд из-за рубежа, а также руководство Международного союза КВН. Приглашаем всех любителей замечательной игры КВН обязательно посетить юбилей Азербайджанской Лиги и насладиться юмором не только молодых азербайджанских команд, которые за эти пять лет очень сильно подняли свой уровень, но и порадоваться присутствию зарубежных гостей: команд из России и других стран Планеты КВН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.