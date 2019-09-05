Он чудом спасся от смерти, а зрители выбрали его лучшим в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Говорят, первое впечатление обманчиво. Возможно это так, но не в случае с героем нашего интервью. Знакомьтесь – талантливый молодой 23-летний хип-хоп танцор Рамиль Маммедли, более известный в танцевальных кругах как RAYMAN. Впервые познакомившись с ним, невозможно было не почувствовать потрясающую энергетику этого молодого человека. Напомним, что 25 августа в парке Центра Гейдара Алиева впервые в Азербайджане прошел танцевальный конкурс Red Bull Dance Your Style. Этот вечер, на котором присутствовали около 4000 зрителей, запомнился всем своей энергетикой, драйвом, яркостью и запоминающимися выступлениями лучших 16 танцоров Азербайджана в стиле уличных танцев. И именно RAYMAN стал победителем и лучшим по мнению зрителей. И именно ему выпал шанс представлять Азербайджан в мировом финале Red Bull Dance Your Style во Франции 12 октября.

- Как ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались – Рамиль или RAYMAN?

- Друзья и танцевальная комьюнити меня называют RAY. И я уже привык откликаться на свой никнейм. Но, естественно, в кругу семьи меня называют по имени.

- Прошло около 10 дней с того времени, когда ты был признан лучшим по мнению зрителей. Какие у тебя впечатления?

- Непривычно. Необъяснимое ощущение, когда тебя судят не по совсем ясным критериям. Когда это судьи, то ты знаешь, по каким элементам и критериям идет отбор. Есть определённые рамки, которым ты следуешь. А когда это зрители в несколько тысяч человек, то очень непросто определить какими критериями выбора руководствуются они. Я просто дал себе задачу танцевать от души, получать от этого удовольствие и делиться своей энергетикой со зрителями.

- Что для тебя танцы? Как и почему ты пришел к ним?

- Танец для меня – это жизненный цикл, то, без чего я не представляю себе свою жизнь. Это мой отдельный мир, уходя в который я забываю обо всех проблемах. Я с самого детства был в мире музыки. Вернувшись из России, где мы с семьей прожили первые годы моей жизни, в возрасте 7 лет я поступил в музыкальную школу №21 имени Ростроповичей. Как ни странно, я играл на скрипке.

- Интересный выбор. Для игры на скрипке нужна определенная усидчивость, терпение и, конечно, желание…

- Первые несколько лет я действительно проявлял интерес к выбранному инструменту. Но в возрасте 12-13 лет я понял, что мне не хватает самовыражения. Мне нужно нечто большее. Я стал просматривать ролики танцоров из разных стран на Youtube. Есть такой стиль в танцах – тектоник (танцевальное движение XXI века, возникшее вокруг танца, содержащего в себе элементы джампстайла, хип-хопа, техно и т.д.) - первоначально этот стиль включал в себя танцоров электро-данс. Просматривая эти ролики, я начал заниматься по ним и стал искать единомышленников.

- То есть ты самоучка? Возможно ли, самостоятельно занимаясь по видео, достичь хороших результатов?

- Да, конечно. Если есть желание и талант. Но для большего развития нужна уже практика в командах, участие в разных чемпионатах, где можно учиться и пробовать себя в других направлениях. И к слову, попробовав индивидуальное обучение, я решил найти единомышленников в Баку. Но в скором времени те, кто занимался электро-дансом в Баку, уехали. В тот же период я познакомился с ребятами, увлекающимся хип-хопом. И уже впоследствии сменил направление и стал заниматься именно этим стилем.

- Расскажи про вашу комьюнити. Какие у вас отношения, ценности?

- Культура уличных танцев – это большая семья по всему миру. Быть частью этой культуры – это возможность иметь соратников в любой стране мира. Это своего рода проводник для общения с человеком любой национальности, вероисповедания и т.д. Но, при этом, комьюнити в каждой стране обладает своей спецификой. Например, где бы мы ни выступали, азербайджанская комьюнити всегда отличается и выделяется. Есть своя отдельная энергетика, присущая именно нам – так называемый танцевальный вайб. У нас есть свои принципы – что бы ни случилось, при любых обстоятельствах, мы следуем основному правилу – уважать друг друга.

- В 1/4 на Red Bull Dance Your Style - Bboy Button (Фарман Лазымов) уступил тебе свое место. Каково твое отношение к этому?

- Да, действительно. Button намного дольше меня занимается танцами и является профессионалом своего дела. Я ему благодарен за этот шанс, и вообще всех ребят хочу поблагодарить за колоссальную поддержку! Я чувствовал, как они болели за меня и были рады моей победе. Это очень мотивирует. Bboy Button – это человек, который сыграл в моей жизни важную роль. Год назад, купаясь в море, из-за судороги в ноге, я стал тонуть, потерял сознание и ушел под воду. Несколько минут меня не могли найти, и надежд на мое спасение не было. В тот день я пережил клиническую смерть. Именно Button и еще один танцор Vesper вытащили меня из воды, оказали первую помощь, и я чудом выжил. Я проходил долгую реабилитацию, у меня были проблемы с внутренними органами, дыханием. Так что я обязан им жизнью!

- Ты родился в рубашке! Страшно пережить такое.

- Да, согласен, но главное, что это позади.

- Ray, скажи, какие трудности были на твоем пути? Каково отношение именно к уличным танцам в Азербайджане? Поддержала ли тебя семья в твоем выборе?

- Если говорить о данном моменте, то, конечно, я вижу, как меняется отношение к уличным танцам, и как растет интерес к брейкдансу, хип-хопу. Всего каких то 5-6 лет назад ситуация была хуже. Данный вид танцев не воспринимался серьезно, и нам приходилось очень часто отстаивать свои интересы, занятия, стиль одежды. К сожалению, люди могли просто насмехаться над стилем одежды, в которой мы ходим, и на этой почве возникали конфликты, доходило до драк. Родные многих танцоров также не поддерживали из за стереотипов, говоря, что это не мужское дело, это мешает учебе, и относились к этому, как ко временному баловству. Хотя мне, например, танцы никак не мешали и не мешают развиваться и искать себя. Я учусь на факультете финансов и кредитования и параллельно увлекаюсь маркетингом и веб-дизайном. Я работал в разных сферах, и как барист, и как менеджер по продажам и развитию бренда. Для меня главное – это быть собой, чем бы я ни занимался, и какой бы путь ни выбрал.

- То есть ты продолжаешь искать себя и, возможно, видишь себя в другой сфере, не в танцах?

- Да, возможно, моя основная работа не будет связана с танцами, но танцевать я буду всегда.

- Удачи тебе во всех начинаниях и, конечно же, удачи в Париже в мировом финале Red Bull Dance Your Style!

- Спасибо!

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