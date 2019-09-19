Айгюн Самедзаде рассказала о потрясающей премьере фильма об Ахмеде Джаваде в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TRT Avaz состоялась премьера художественно-документального фильма "Bir millətin ruhu" (Дух нации) о классике азербайджанской литературы, авторе слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеде Джаваде (5.05.1892 – 12.10.1937). Ахмеда Джавада сыграл Мерт Карабулут, а его супругу Шукрию ханум – Бусе Наз Чинар. Музыка к фильму написана народной артисткой Азербайджана Айгюн Самедзаде, которая была приглашена на премьеру и поделилась с Trend Life своими впечатлениями.

- Айгюн ханум, расскажите о фильме.

- Фильм повествует о славном и героическом жизненном пути и творчестве Ахмеда Джавада, необычайной и верной любви Шукрии ханум. Авторы картины представили потрясающую картину, которая создана на основе исторических фактов, документов, высказываний литераторов и историков, отличается высокой художественной ценностью. Картина очень впечатляет игрой актеров и происходящими событиями, своим реализмом и драматизмом.

Как известно, Ахмед Джавад был одним из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе в 1920-1930-х годах. Он был поэтом независимости, принимал активное участие в создании Азербайджанской Демократической Республики, воспел трехцветное знамя Азербайджана в стихотворении "Азербайджанскому знамени", проводил культурно-просветительскую работу, явился автором гимна Азербайджанской Республики, созданного на музыку великого Узеира Гаджибейли. В его поэзии запечатлен призыв к единению тюркских народов. Он пал жертвой сталинских репрессий и расстрелян в 1937 году. Репрессиям подверглись члены семьи Ахмеда Джавада. Его жена Шукрия ханум, которая под тяжелым давлением все же не отказалась от супруга, была выслана в Казахстан, а четверых детей разлучили. Я влюблена в творчество Ахмеда Джавада и горжусь, что внесла свою лепту в создании картины. Когда смотрела картину, то, как будто Ахмеда Джавада и Шукрию видела в реальной жизни, настолько она впечатлила меня и зрителей.

- Презентация этого фильма сопровождалась большой концертной программой "Əhməd Cavada Vefa", посвященной 101-летию Азербайджанской Демократической Республики и освобождению Баку от большевистско-дашнакской оккупации Кавказской Исламской армией, в составе которой был Азербайджанский корпус, во главе с турецким главнокомандующим Нуру Паша. Расскажите о концерте.

- С большой гордостью отмечаю, в концертной программе, которая транслировалась в прямом эфире TRT Avaz, наряду с произведениями корифеев Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Агшина Ализаде, Эмина Сабитоглу, Ферида Тузуна и Вагифа Герайзаде прозвучали и мои композиции. Произведения "Türk Ordusuna" и "Bismillah", написанные на слова Ахмеда Джавада, а также ода "Ey Türk" и симфония "Həsrət" уже хорошо знакомы любителям классической музыки. Примечательно, что в этот раз их исполнили молодые таланты Нигяр и Орхан Джалиловы и турецкие исполнители, что придало произведениям особую значимость в сфере пропаганды среди молодежи и посредством их вокального и музыкального искусства. Каждое такое выступление очень ценно для нашей культуры и истории. Среди солистов были народные артисты Тейюб Асланов и Азер Зейналов, турекцие исполнители Сенем Акдемир и Чинар Онур Онер, которые выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Турции под управлением молодого азербайджанского дирижера Мустафы Мехмандарова. Выступления артистов сопровождалось Государственным хором TRT под управлением народной артистки Эльнары Керимовой. Концерт был встречен овациями и продолжительными аплодисментами.

- Айгюн ханум, ваше внимание к классике и пропаганде национальных идей достойно самых высоких слов. Давайте напомним читателям о последних проектах...

- Как известно, в марте этого года мои композиции –"Sən aglama, gözəlim", "Bismillah" и "Ey Türk" завершали праздничный вечер 10-летия TRT Avaz и праздника Новруз с участием представителей ТЮРКСОЙ, которые прошли в городе Эскишехер. А в апреле на сцене Харбия-Мухсин Эртогрул города Стамбул поставлен спектакль "Иблис" (Дьявол) по пьесе великого азербайджанского драматурга Гусейна Джавида. Я была автором музыки к спектаклю. В прошлом году в Анкаре была представлена концертная программа, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 100-летию со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. А в Баку прошел мой сольный концерт, где также прозвучали классические произведения.

- Какие еще проекты собираетесь реализовать?

Надеюсь продолжить и реализовать проекты с участием Тейюба Асланова, Орхана и Нигяр Джалиловых, Вюсаля Гаджиева, Пярвиза Абдуллаева, нашего мастера Мелекаханым Эйюбовой. Хотелось бы также выразить признательность потомкам семье Ахмеда Джавада, в частности многоуважаемому Ниджату Гулиеву, и за помощь в реализации проектов TRT и TRT Avaz, всему творческому коллективу и людям, которые помогали и поддерживали – Авезу Мурадову, Бахтияру Гасану, Вюсалу Гараеву, и конечно же, журналистам за освещение проектов.

(Автор: Вугар Иманов)

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