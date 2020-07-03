В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО)

Интервью 3 июля 2020 15:53 (UTC+04:00)
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, директор Областного Дома литераторов Виталий Молчанов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о совместных российско-азербайджанских мероприятиях в Оренбургской области, о российском издании книги о Баку, о своих творческих контактах в Азербайджане и планах после пандемии коронавируса.

– Виталий Митрофанович, несколько лет назад на международном конкурсе «Эмигрантская лира» в Бельгии ваши стихи, посвящённые Баку, были удостоены специального приза. В интервью вы ностальгически вспоминаете Баку как город детства и юности, а поддерживаете ли связь с кем-то в Азербайджане сейчас, навещали ли обновлённый Баку?

– Пока я жив, Баку всегда будет моём сердце. Самые лучшие, самые яркие воспоминания детства связаны именно с ним. Где бы я ни находился, в какой край не забросила меня судьба, в памяти навечно запечатлены лица дорогих моих бакинцев, любимый центр города, Приморский бульвар, Нагорный парк, улица 28 апреля, где расположена самая замечательная на свете школа №23. В Баку живут мои одноклассники, друзья, дорогие мне люди. Думаю, что обязательно побываю в обновлённом Баку. Если судить по фотографиям в интернете, он стал ещё красивее. Всему свой час.

– В вашем цикле с поэтичным названием «Виноградная память» есть стихотворение, посвящённое Девичьей башне. С этим символом связан для вас какой-то личный опыт?

– Баку – город-сказка, а Девичья башня – самое волшебное здание в этой сказке. Какой бакинец не знает легенду о Девичьей башне? Кто из бакинцев не поднимался по узкой лестнице на самый её верх, к факелу?! Детские воспоминания побудили меня написать одноимённое стихотворение, как память о чудесном городе детства и как память об отце.

– В феврале в Областном доме литераторов, который вы возглавляете, прошел литературно-музыкальный вечер, посвящённый азербайджанской поэзии. Кто выступил его инициатором, что больше всего понравилось гостям? Не планируется ли сделать подобные встречи регулярными?

– Я давно мечтал провести вечер азербайджанской поэзии. Это стало для меня данью уважения и преклонения перед великими поэтами прошлого земли моего детства. Организовал мероприятие Яшар Масимов – руководитель «Национальной культурной автономии азербайджанцев Оренбуржья» – человек неравнодушный, горячо любящий свою историческую Родину. Именно с ним мы объединили усилия, и вечер состоялся. Если судить по отзывам, а их набралось довольно много, люди остались довольны – вечер прошёл интересно и насыщенно. Особо зрители отметили виртуозную игру на таре Тахира Ахмедова, прекрасное исполнение песни «Алагёз» Миланой Гумбатзаде и, конечно, замечательную Наргиз Масимову, прочитавшую стихотворение Сергея Есенина «Прощай Баку». Я считаю, что подобные этому вечера должны обязательно проводиться.

– А кого из великих азербайджанских поэтов выделяете лично вы, кто вам более всех созвучен?

– Мой кумир – Низами Гянджеви – величайший поэт и просветитель своего времени, мощнейший и эпохальный. Пусть до нас дошла только небольшая часть наследия Низами, но и то, что известно – впечатляет. Ещё в детстве я прочитал фрагмент из поэмы «Искандер-наме» и полюбил творения Низами навсегда.

– Как бакинцу вам выпала честь представить на вечере книгу «Бакинская крепость Ичеришехер», выпущенную в Санкт-Петербурге в 2019 году. В российском издании описана азербайджанская история, культура, традиции... В чём, на ваш взгляд, значение этой и подобных книг для укрепления российско-азербайджанского взаимопонимания и дружбы?

– Такие книги открывают перед несведущим читателем дверь в историю и культуру дружественного народа, расширяют кругозор и приносят новые знания. Написанная живо и ярко, на прекрасном русском языке, книга хранит в себе массу фактов, свидетельств очевидцев, исторических документов. К тому же книга хорошо иллюстрирована, она по праву станет украшением книжной полки в любом доме. Это своеобразный экскурс в прошлое, прочно спаянный с настоящим. Читая её, погружаешься в мир древнего Баку – города ветров и огней, столицы добрых и трудолюбивых людей.

Мы все не вечны на земле. После нас остаются дети, построенные дома, посаженные деревья, хорошие дела и поступки, и, конечно же, книги. Я считаю, что у издания «Бакинская крепость Ичеришехер» есть большое будущее и широкий круг читателей на русском языке. В этом её сила и значение для нашей дружбы.

– Расскажите, пожалуйста, о фестивале «Красная гора», который вы проводите для авторов, пишущих в Оренбуржье на национальных языках. Участвовали ли в нём авторы-азербайджанцы, и в чём вы видите важность знакомства с их творчеством широкого круга читателей?

– Целью Международного фестиваля содружества национальных литератур «Красная гора» является укрепление дружбы и более глубокое понимание через литературу национальных особенностей, традиций, культуры народов, проживающих в России и за рубежом, установление творческих связей между поэтами, прозаиками, переводчиками и драматургами вне зависимости от места их проживания, национальности и вероисповедания. Это традиционный для Оренбуржья фестиваль, в 2020 году он пройдёт в восьмой раз. В программе – вечер национальной и переводной литературы «Строки дружбы», выступления гостей фестиваля в университетах областного центра, поездки в районные центры области. Гостями фестиваля в разные годы были многие известные в России и за рубежом литераторы. В 2015 году почётным гостем фестиваля стал мой большой друг, замечательный поэт и прозаик, пишущий на русском и азербайджанском языках, член Союзов Писателей России и Азербайджана, лауреат многих премий в области литературы Гурбанов Княз Гочаг оглы.

– Вы как-то упомянули, что после фестиваля к вам обращался с предложением сотрудничества азербайджанский поэт Исраил Ибрагимов. Удалось ли реализовать это сотрудничество?

– Я всегда открыт для творческого сотрудничества, тем более со своими земляками. Результатом такого взаимодействия с Исраилом Ибрагимовым стала изданная в Москве три года назад на азербайджанском и русском языках книга стихов и переводов «Узоры любви». Стихотворения Ибрагимова, переводы мои, а средства, благодаря которым книга вышла в свет – Министерства культуры Российской Федерации при содействии Союза российских писателей. Кстати, Исраил также принимал и принимает активное участие в нашем фестивале «Красная гора».

– Проведение вечера азербайджанской поэзии в Оренбурге стало символичным – на 2020 год запланированы масштабные Дни Азербайджана в России. К сожалению, пандемия коронавируса пока делает невозможной реализацию этих планов. Тем не менее, какие мероприятия кажутся вам наиболее важными для гуманитарного, культурного сотрудничества наших стран?

– От всей души приветствую проведение Дней Азербайджана в России. Это замечательное, знаковое событие! Как поэта, меня очень интересует развитие системы переводов литературы российских прозаиков и поэтов и их азербайджанских коллег. Также хотелось бы, чтобы у нас выходило в свет как можно больше книг на языках наших дружественных народов. Самыми значимыми для культурного сотрудничества я считаю совместные творческие мероприятия, причём не только редкие крупные и затратные, но и регулярные, системные мероприятия, которые станут в будущем традиционными.

– Праздники и творческие вечера, посвящённые азербайджанской культуре, проводятся в Оренбуржье довольно часто, причем затрагивают они самые разные аспекты азербайджанской культуры. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее интересны оренбуржцам?

– В Азербайджане много интересного для россиян. Позволю себе помечтать. Было бы здорово развить такое интересное дело, как литературный туризм. Допустим, составить литературный маршрут, предполагающий посещение родных мест великих азербайджанских поэтов, таких как Низами, Насими, Хагани, Физули и других. Целью будет не только познакомиться с достопримечательностями и красотами азербайджанской земли, но и приобщиться к поэзии прошлого, подышать одним воздухом с классиками, взглянуть на мир глазами мастеров художественного слова далёких поколений. Скорей бы завершилась пандемия коронавируса, чтобы вновь вернуться к нормальной жизни, претворять в жизнь планы и мечты.

В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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