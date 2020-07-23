Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 23 июля 2020 19:10 (UTC+04:00)
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире Mədənıyyət TV, 25 июля в 21:00, будет показана передача "Нестираемые следы в истории кино" об известном азербайджанском фотографе, заслуженном работнике культуры Пярвизе Гулиеве, который 55 лет жизни отдал национальному кинематографу, сообщает Trend Life.

Известные режиссеры, народные артисты Октай Миргасымов и Рамиз Гасаноглу, киновед, заслуженный деятель искусств Айдын Кязимзаде и ветераны кино поделятся своими воспоминаниями. Автор передачи - заслуженный журналист Салар Асланов, режиссер - Сянан Султанов.
Пярвиза Гулиева, бесспорно, можно назвать живой легендой азербайджанского кинематографа. Именно благодаря его многолетней работе сегодня можно с удовольствием лицезреть фотографии со съемочных площадок с участием известных режиссеров и актеров - корифеев национального кино, именно ему принадлежит уникальный фотоархив, именно у него можно узнать много интересно об истории нашего кинематографа.

Пярвиз Асад оглу Гулиев родился 19 января 1942 в Баку. С 1961 года как художник-фотограф работал над оформлением более пятидесяти художественных, документальных, научно-популярных фильмов знаменитых кинорежиссеров страны.

"Это произошло в 1961 году, когда мне исполнилось 19 лет. Тогда моя мать работала врачом в Кировском институте вместе с сыном известного драматурга Джафара Джаббарлы Айдыном. И я попросил мать, чтобы Айдын устроил меня на работу в киностудию, которая тогда находилась напротив Дома правительства. Директором был Магеррам Ашумов, который взял меня на работу лаборантом в фото-цех. Проработал год, но из-за проблем с начальником лаборатории ушел с работы. Спустя несколько месяцев, повстречался в городе с Расимом Оджаговым, известным режиссером, который в те годы был оператором. Когда он узнал о причинах, вновь пригласил работать вместе с ним в студии в качестве фотографа. Таким образом, моей первой работой в кинематографе стал короткометражный художественный фильм Расима Оджагова и Гасана Сеидбейли "Сила притяжения". Расим Оджагов затем порекомендовал меня режиссеру Тофигу Тагизаде для работы в фильме "Аршин мал алан" по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибекова. Это было в 1965 году - цветная и технически усовершенствованная версия фильма, впервые снятого в 1945 году. Я был шокирован таким предложением - смогу или нет работать в такой грандиозной картине? Получилось удачно...После работы в "Аршин мал алан" пошла моя творческая карьера... ", - рассказал в интервью Trend Life Пярвиз Гулиев.

С детских лет у него появилась необычайная любовь к фотографированию.

"Отец купил мне маленький фотоаппарат "Смена" и я все снимал этим фотоаппаратом, и в подвале нашего дома оборудовал фотолабораторию. Ленты висели, ультрафиолетовый свет, ванночки, реактивы... Я очень любил кино и мечтал попасть в киностудию на съемочную площадку. У нас по соседству жил известный кинохудожник Надир Зейналов, который работал во многих фильмах, и когда мне исполнилось 12 лет, попросил его взять меня с собой на киностудию "Азербайджанфильм". Он сделал пропуск, и я стал ходить на съемки фильмов. И я воочию видел съемки многих легендарных фильмов. Среди них такие как "Не та, так эта" Гусейна Сеидзаде, с которым посчастливилось в будущем работать в фильме "Свекровь", " На дальних берегах", фильмы Тофика Тагизаде, с которым выпала честь работать в цветном фильме "Аршин мал алан". Я видел, как еще маленький Джейхун Мирзоев снимался в фильме "Мачеха". И с ним посчастливилось поработать вместе в его последнем фильме "Крик". Почти со всеми корифеями работал - Аждаром Ибрагимовым, Гусейном Сеидзаде, Алисаттаром Атакишиевым, Шамилем Махмудбековым, Тофигом Тагизаде, Арифом Бабаевым, Эльдаром Гулиевым, Расимом Оджаговым, Расимом Исмайловым, Рамизом Гасаноглу и другими режиссерами", - вспоминает Пярвиз Гулиев.

Интересные истории со съемочной площадки…

"У меня со всеми режиссерами были очень хорошие отношения, но больше всего дружил с Арифом Бабаевым. Мы жили в одном блоке, он на два этажа выше, около киностудии "Азербайджанфильм". Ариф Бабаев был очень интересным и талантливым человеком, и я работал с ним практически во всех его фильмах. Всем известны такие его работы как "Человек бросает якорь", "Последняя ночь детства", "День прошел", "Яблоко как яблоко", "Удар в спину", "Послезавтра, в полночь" и т.д. И особенно он любил ночные съемки. Вообще, ему по ночам, по-моему, не спалось, и он все время назначал поздние съемки... Он был один, без семьи. Однажды, в 3 часа ночи, когда закончили съемки фильма "Послезавтра, в полночь", и решили разойтись, он сказал: "Какое "домой"? Какая прекрасная погода! Пойдем, погуляем по Бульвару, встретим рассвет, а утром выпьем чай и покушаем хаш". Вот такой он был - очень необычный человек. Мы втроем, вместе с известным актером Гасаном Мамедовым, были неразлучными друзьями. Помню его первую роль в фильме "Великая опора". Это был первый фильм Гасана Мамедова, а по характеру он был очень стеснительный. Никак не могли его растормошить, чтобы вжился в образ. Помните эпизод, где Алескер Алекперов дает ему в фильме сильную пощечину? Этот дубль снимали несколько раз. Ничего не получалось. И тогда Алескер Алекперов сказал режиссеру Хабибу Исмайлову, что врежет по-настоящему, и сделал это. От этого удара у Гасана Мамедова все лицо стало красным, на глазах появились слезы, но зато как он потом сыграл эту роль! После съемок Алескер обнял Гасана, попросил прощения и объяснил причину своего поступка.

Когда работал в фильме Шамиля Махмудбекова "Хлеб поровну", роль кирщика играл замечательный актер Фазиль Салаев. Все знают кадры из фильма, где он перемешивает горячую тяжелую массу битума для крыши, а на его худом теле виснет маленький мальчик. В фильме он умирает от неожиданно разлившегося битума. В реальности, когда он перемешивал эту жижу, ковш с горячим битумом на самом деле опрокинулся на его ноги. И только то, что он вовремя отскочил и поменял брюки, спасло актера от тяжелого ожога".

Пярвиз Гулиев по собственной инициативе создал фото-архив, в котором собраны в соответствии с каталогом все фотокадры и негативы фильмов, снятых на киностудии "Азербайджанфильм". Это 100-летняя история! В 1977 году был награжден Почетной грамотой Комитета государственной кинематографии при Кабинете министров СССР, в 1980 стал "Отличником кинематографии", а также членом Союза кинематографистов СССР, в 1989 году получил звание "Ветерана труда". Неоднократно принимал участие в Днях культуры Азербайджана, проходящих в разных уголках СССР, оформлял фото-стенды. В 2008 году ему было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры. Участвовал в оформлении фойе киностудии "Азербайджанфильм", Государственного фильмофонда Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики. Принимал участие в оформлении фото-стендов, приуроченных к юбилеям известных деятелей кино, проводимых в Государственном фильмофонде Азербайджанской Республики. Во многих книгах, журналах, каталогах, проспектах, а также в энциклопедии кино широко использованы фотографии мастера. Он также готовил фотодокументы для сайта "Азербайджанское кино", созданного Фондом Гейдара Алиева.

(Автор: Вугар Иманов)

Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с провокациями армян за рубежом Политика 14:24
В Туркменистане внедряют водосберегательные технологии Бизнес 14:20
МИД: Против армии Азербайджана применено оружие производства Сербии Политика 14:10
Севиндж Агасиева представила патриотический проект "Марш Возрождения " (ВИДЕО) Культура 14:08
В Иране заявили о возобновлении регулярного еженедельного авиасообщения с Китаем Экономика 14:02
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В Азербайджане построят завод по выпуску высокотехнологичных павильонов для автобусных остановок Экономика 13:37
В Азербайджане снизилась потребность в мясных продуктах Экономика 13:37
Халаф Халафов: Полиция США будет детально расследовать акт вандализма против азербайджанцев Политика 13:31
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Доходы в госбюджет Азербайджана по линии ГТК сократились Финансы 13:12
Выездная "Служба ASAN" оказала услуги сыну погибшего азербайджанского военнослужащего Общество 13:06
Центробанк Узбекистана оставил основную ставку без изменений — 15% Узбекистан 13:05
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО) Политика 13:03
«Туркменнебит» Туркменистана перевыполнил полугодовой план по добычи нефти Энергетика 12:52
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SOFAZ за первое полугодие текущего года перевел в госбюджет более 5 млрд манатов Финансы 12:13
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В Узбекистане крупные подрядчики резко нарастили объем стройработ Узбекистан 12:04
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