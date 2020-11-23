Агдам и Физули – это Хиросима и Нагасаки всего Кавказа – народная артистка Назакет Теймурова

Интервью 23 ноября 2020 16:34 (UTC+04:00)
Агдам и Физули – это Хиросима и Нагасаки всего Кавказа – народная артистка Назакет Теймурова

БАКУ /Trend Life/ - Полностью разрушенные армянскими оккупантами и вандалами города Агдам и Физули создают такое впечатление, словно на них сбросили атомную бомбу, как это было сделано на Хиросиму и Нагасаки, сказала в интервью Trend Life солистка Государственного тетра оперы и балета, народная артистка, исполнительница мугама и народных песен, уроженка Агдама Назакет Теймурова.

"Я родилась в селе Алимедедли Агдамского района, и мое детство и юношеские годы остались в памяти самыми яркими воспоминаниями. До 21 года, до начала армянской агрессии, постоянно ездила в родное село, где все – вода, воздух, родники, горы, леса, фруктовые деревья, земля, атмосфера, отношения людей даровали только самые позитивные эмоции. Вся деревня была одной большой семьей, вместе отмечали праздники и помогали в трудные дни. Уроженцами нашего села были видные творческие научные деятели, среди которых народный писатель Байрам Байрамов, такие ученые как Сабир Гулиев, Гусейн Гарашов, Гурбан Байрамов и другие. Жители нашего села одни из первых встали на борьбу с армянскими агрессорами в годы первой Карабахской войны, проявили большие доблесть и отвагу, немало стало шехидов, среди них национальный герой Йелмар Эдилов. К большому сожалению, армянская агрессия разрушила не только наш семейный очаг, но и разбросала всех наших добрых соседей, друзей и родственников. В нашем селе были разрушены школа и детский сад, дом культуры и библиотека, профессионально техническое училище, дом связи и т.д. И все эти годы я чувствовала себя потерянной, оторванной от родной земли. Как дерево не может жить без корней, так и я. И только творчество спасало меня от всех этих мыслей…", - сказала ханенде.

Агдамский район с 23 июля 1993 года находился под оккупацией армянских ВС и фактически стал городом-призраком. Вынужденными переселенцами стали около 130 тыс. человек, около шести тысяч стали шехидами. Город был освобожден 20 ноября 2020 года. Агдам был разрушен армянами до основания. Сегодня здесь только опустевшие улицы, поросшие бурьяном, и руины разрушенных зданий. Также как и в Физули…

"На протяжении около 30 лет все ждали скорейшего освобождения оккупированных земель. Эти последние два месяца стали самыми эмоциональными в моей жизни, когда ежедневно мы узнавали об освобождённых городах и селах, радовались победам доблестной армии, молились Всевышнему, чтобы берег наших славных воинов, проливали слезы за шехидов и гордились единством народа, вместе мы были сильнее как никогда, и наконец, пришел этот День победы - 10 ноября! И это счастье безгранично, даже не знаю, как выразить это словами! Одно дело испытываешь счастье, когда создаешь семью, другое при рождении, третье при достижении успеха, но это счастье освобождения родных земель ни с чем не сравнить – гордость, честь, достоинство, героизм! Особо хотелось бы подчеркнуть роль Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, выступления которого на телевидении и многочисленные интервью зарубежным СМИ, придавали всем нам еще больше уверенности и силы в скорую победу. Так и произошло! Выражаю искреннюю признательность главе государства от имени всех карабахцев, азербайджанцев, что подарил нам такую великую радость! Преклоняюсь перед памятью наших шехидов и целую руки их родителям, которые, несмотря, на потери сыновей с большой гордостью и честью воспринимали эти тяжелые потери во имя Родины! Вечная слава нашим отважным и доблестным героям, которые, несмотря на все трудности, не боясь за свои молодые жизни, ценой крови принесли нам эти славные дни! Слава Всевышнему за этих сыновей, за этот народ, за эту Победу!", - отметила Назакет Теймурова.

Исполнительница мугама отметила, что эта победа не только над военно-политическим режимом Армении, но и армянским фашизмом, который на протяжении около 30 лет оккупировал наши земли, привел к миллиону беженцев и десяткам тысяч жертв, Ходжалинсому геноциду и обстрелу запрещенными ракетами и кассетными бомбами мирных жителей Гянджи, Барды, Нафталана, Тертера и других городов и сел, уничтожению культурного наследия Азербайджана, лесов и природных запасов.

"Эти дни вернули мою душу и сердцу, потому что всегда, когда исполняла мугама, всегда перед глазами проносился прекрасный Карабахский край, мне часто снился родной Агдам и родное село, но когда просыпалась, не могла найти себе место от боли, что все это находится под пятой армянских агрессоров. Моя душа всегда жила в родном краю, и всегда делилась с родными и близкими этим чувствами. Столько лет…Столько лет…К большому сожалению, мой отец и сестра не увидели этот день, но их души сейчас радуются на небесах. Но посмотрите, что вытворили на этих землях эти армянские фашисты – все уничтожили! Все! Агдам и Физули – это настоящая Хиросима и Нагасаки всего Кавказа. Так могли сделать только те, для кого эта земля не является родной. Как можно было разрушить эти города и села, сжигать природу и уничтожать архитектурные памятники, церкви и мечети? Очень непонятное армянское племя, которое стремятся только к разрушениям, и кроме себя никого не любят, в Армении кроме армян никто не живет, хотя сами миллионами распространилось по всему свету...

Мы все отстроим и восстановим, а они обязательно получат наказание. И в завершение хочу обратиться к мировой общественности и державам – почему некоторые из них так усердно поддерживают армянский фашизм и терроризм, не хотят видеть правое дело Азербайджана по восстановлению территориальной целостности. Неужели, вы потеряли всю совесть и человеческое лицо? Не забывайте, что миром правит Всевышний, он все создал, и все будут отвечать за свои деяния!", - добавила Назакет Теймурова.

(Автор: Вугар Иманов)

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