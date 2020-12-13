Я обещал своей маме, что верну ей Шушу! Памяти шехидов Карабахской войны
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской – Отечественной войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!
Этот материал посвящен Нурлану Гасанлы...
- Здравствуй, Нурлан.
- Здравствуйте. Как поживаете?
- Даже не знаю, как ответить. Если я говорю с тобой, то уже хорошо. Столько было интервью, а я ни разу не задала этот вопрос. Просто предлагала поговорить.
- Почему?
- Даже не знаю насколько он уместен...
- Поверьте, никто из нас не скажет, что плохо! Да, мы воевали, да, погибли, но ведь все это ничто, по сравнению с победой! Я обещал своей маме, что верну ей Шушу!
- Я знаю... Я говорила с твоей мамой.
- Как она?
- Плачет.
- Пусть не плачет, пусть гордится. Вы знаете, я даже не подозревал, что у молодых такая любовь к Родине. Я увидел её на фронте. Мы были одним целым. Мы все уйдем из этого мира, но вот что мы можем с собой взять? Кроме чести, порядочности и любви к Родине мало что можно забрать (улыбается).
- А как же иная любовь, к людям?
- Конечно же и эта любовь существует, но я не верю, что человек способен на любовь к ближнему, если он не любит свою Родину.
- Как же ты прав! Нурлан, мама рассказала, что вы бежали из Шуши, когда тебе было всего шесть месяцев.
- Да, мама работала медсестрой в Ханкенди, но армяне уже начали нас притеснять, вследствие чего моя семья переехала в Шушу, а потом уже в Баку. Я как то позвонил маме с фронта, она беспокоилась. Я тогда спросил: мама, разве ты не хотела Шушу? Так вот я здесь, чтобы её освободить.
- Нурлан, скучаешь по этой жизни?
- Я скучаю по семье, по сыну Мухаммеду и по дочке Нургюль. Мне будет их не хватать... Но когда они вырастут, то будут ходить с высоко поднятой головой и гордиться своим отцом (улыбается).
- Нурлан, ты всегда хотел быть военным?
- Всегда! Как-то мама хотела отдать мою старую форму, а я сказал, что придет время и я её обязательно еще надену. Вот и пришло то самое время... (улыбается)
- Чтобы ты хотел сказать напоследок…
- Сказать особо нечего... Шехиды не умирают, а Родину в обиду не дают. Передайте будущему поколению, чтобы берегли её как самое дорогое на свете. Тогда у нас не будет проблем с «соседями» (смеется). Ну, мне пора...
- Прощай, Нурлан...
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- https://www.trend.az/life/interview/3338213.html
- https://www.trend.az/life/interview/3338454.html
- https://www.trend.az/life/interview/3339939.html
- https://www.trend.az/life/interview/3342078.html
- https://www.trend.az/life/interview/3345715.html
- https://www.trend.az/life/socium/3348692.html
(Автор: Вугар Иманов)
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