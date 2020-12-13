Я обещал своей маме, что верну ей Шушу! Памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской – Отечественной войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материал посвящен Нурлану Гасанлы...

Здравствуй, Нурлан.

Здравствуйте. Как поживаете?

Даже не знаю, как ответить. Если я говорю с тобой, то уже хорошо. Столько было интервью, а я ни разу не задала этот вопрос. Просто предлагала поговорить.

Почему?

Даже не знаю насколько он уместен...

Поверьте, никто из нас не скажет, что плохо! Да, мы воевали, да, погибли, но ведь все это ничто, по сравнению с победой! Я обещал своей маме, что верну ей Шушу!

Я знаю... Я говорила с твоей мамой.

Как она?

Плачет.

Пусть не плачет, пусть гордится. Вы знаете, я даже не подозревал, что у молодых такая любовь к Родине. Я увидел её на фронте. Мы были одним целым. Мы все уйдем из этого мира, но вот что мы можем с собой взять? Кроме чести, порядочности и любви к Родине мало что можно забрать (улыбается).

А как же иная любовь, к людям?

Конечно же и эта любовь существует, но я не верю, что человек способен на любовь к ближнему, если он не любит свою Родину.

Как же ты прав! Нурлан, мама рассказала, что вы бежали из Шуши, когда тебе было всего шесть месяцев.

Да, мама работала медсестрой в Ханкенди, но армяне уже начали нас притеснять, вследствие чего моя семья переехала в Шушу, а потом уже в Баку. Я как то позвонил маме с фронта, она беспокоилась. Я тогда спросил: мама, разве ты не хотела Шушу? Так вот я здесь, чтобы её освободить.

Нурлан, скучаешь по этой жизни?

Я скучаю по семье, по сыну Мухаммеду и по дочке Нургюль. Мне будет их не хватать... Но когда они вырастут, то будут ходить с высоко поднятой головой и гордиться своим отцом (улыбается).

Нурлан, ты всегда хотел быть военным?

Всегда! Как-то мама хотела отдать мою старую форму, а я сказал, что придет время и я её обязательно еще надену. Вот и пришло то самое время... (улыбается)

Чтобы ты хотел сказать напоследок…

Сказать особо нечего... Шехиды не умирают, а Родину в обиду не дают. Передайте будущему поколению, чтобы берегли её как самое дорогое на свете. Тогда у нас не будет проблем с «соседями» (смеется). Ну, мне пора...

Прощай, Нурлан...

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(Автор: Вугар Иманов)