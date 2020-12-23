Однажды Пророка Мухаммеда спросили: "Почему Аллах забирает самых лучших?" Памяти шехидов Карабахской войны
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской – Отечественной войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!
Этот материал посвящен Джабраилу Довлетзаде ...
Где-то за окном послышалась мелодия, а, значит, у меня сегодня будет гость...
- Здравствуй, Джабраил.
- Здравствуйте.
- Я знаю, что ты не профессиональный гитарист, но так хорошо у тебя получается. Приятно слушать.
- Спасибо (улыбается). Я давно не играл. Это был подарок моего отца.
- Я говорила с твоим отцом...
- Правда? О чем?
- О чем мы могли говорить, о тебе... Он тобой очень гордиться, но не может справиться с болью потери.
- Вы знаете, я вырос в прекрасной семье, я очень люблю своих родителей. У меня есть брат и две сестры. Младшей сестрёнке шесть лет. До войны я был в Джалилабаде, так мы с отцом каждый день говорили по телефону, но я не сказал ему, что ушел на фронт.
- Почему?
- Не знаю, есть вещи, о которых сложно говорить с родными, а тем более с отцом. Но мой отец все понял. Он почувствовал, что со мной что-то случилось.
- Каким образом?
- Он постоянно молился Всевышнему и ему пришло откровение. Просто поверить в это он не хотел...
- Конечно не хотел, Джабраил, разве в такое возможно поверить... Твой отец не знал, как он сможет нести эту тяжёлую ношу на своих уже не молодых плечах... Выберется ли он из под этой тяжести. Не знал и не знает до сих пор.
- Вы знаете, мне так жаль, что я не смог быть рядом со своими друзьями до конца боя... Меня так быстро не стало, что даже обидно (грустно улыбается).
- А твои друзья так много о тебе говорят. Значит за тот срок, что вы были вместе ты сумел, как следует себя проявить.
- Спасибо им... С кем-то я уже повстречался, а остальным желаю здоровья, пускай не торопятся к нам (улыбается).
- Джабраил, не страшно было?
- После семнадцати пусть уже нет (смеется). Я в такой среде вырос, где страха не знают. Мой дед был чемпионом "Спартака", затем стал тренером по боксу. Это у него мне перешла любовь к боксу.
- Любишь спорт?
- Еще как! Я и боксом занимался и дзюдо. Любил тренироваться, хотел быть военным, готовым защитить свою Родину.
- Джабраил, я хочу поделиться с тобой одной притчей, которую мне рассказал твой отец.
- С удовольствием.
- Однажды Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: "Почему Аллах забирает самых лучших? На что Пророк попросил принести ему ветку с дерева. Человек идет, ломает самую красивую ветку и приносит Пророку. На вопрос, почему именно эта ветвь, человек объясняет, что его Пророк заслуживает самой прекрасной ветви, поэтому он именно такую и принес. Вот почему Аллах и забирает к себе самых лучших..".
- Отец любил такие рассказы...
- Ты часто слушал?
- Иногда (смеется), молодым всегда не до рассказов.
- Джабраил, есть нечто, чем бы ты хотел поделиться?
- Столько всего, даже не знаю с чего начать... Я буду очень скучать по своей семье. Маме, папе, сёстрам, брату... Мне не хочется видеть слезы на их глазах, видеть скорбь и печаль. Пусть помнят меня, но не плачут. А еще, я бы хотел сказать отцу, что он самый лучший для меня, как в его притче. Я рад, что он был именно моим отцом...
В руках у Джабраила заиграла гитара. Нежная трель охватила все вокруг и на мгновение мне показалось, что война, это всего лишь дурной сон...
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- https://www.trend.az/life/interview/3339939.html
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- https://www.trend.az/life/interview/3345715.html
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