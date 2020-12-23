Однажды Пророка Мухаммеда спросили: "Почему Аллах забирает самых лучших?" Памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской – Отечественной войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материал посвящен Джабраилу Довлетзаде ...

Где-то за окном послышалась мелодия, а, значит, у меня сегодня будет гость...

Здравствуй, Джабраил.

Здравствуйте.

Я знаю, что ты не профессиональный гитарист, но так хорошо у тебя получается. Приятно слушать.

Спасибо (улыбается). Я давно не играл. Это был подарок моего отца.

Я говорила с твоим отцом...

Правда? О чем?

О чем мы могли говорить, о тебе... Он тобой очень гордиться, но не может справиться с болью потери.

Вы знаете, я вырос в прекрасной семье, я очень люблю своих родителей. У меня есть брат и две сестры. Младшей сестрёнке шесть лет. До войны я был в Джалилабаде, так мы с отцом каждый день говорили по телефону, но я не сказал ему, что ушел на фронт.

Почему?

Не знаю, есть вещи, о которых сложно говорить с родными, а тем более с отцом. Но мой отец все понял. Он почувствовал, что со мной что-то случилось.

Каким образом?

Он постоянно молился Всевышнему и ему пришло откровение. Просто поверить в это он не хотел...

Конечно не хотел, Джабраил, разве в такое возможно поверить... Твой отец не знал, как он сможет нести эту тяжёлую ношу на своих уже не молодых плечах... Выберется ли он из под этой тяжести. Не знал и не знает до сих пор.

Вы знаете, мне так жаль, что я не смог быть рядом со своими друзьями до конца боя... Меня так быстро не стало, что даже обидно (грустно улыбается).

А твои друзья так много о тебе говорят. Значит за тот срок, что вы были вместе ты сумел, как следует себя проявить.

Спасибо им... С кем-то я уже повстречался, а остальным желаю здоровья, пускай не торопятся к нам (улыбается).

Джабраил, не страшно было?

После семнадцати пусть уже нет (смеется). Я в такой среде вырос, где страха не знают. Мой дед был чемпионом "Спартака", затем стал тренером по боксу. Это у него мне перешла любовь к боксу.

Любишь спорт?

Еще как! Я и боксом занимался и дзюдо. Любил тренироваться, хотел быть военным, готовым защитить свою Родину.

Джабраил, я хочу поделиться с тобой одной притчей, которую мне рассказал твой отец.

С удовольствием.

Однажды Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: "Почему Аллах забирает самых лучших? На что Пророк попросил принести ему ветку с дерева. Человек идет, ломает самую красивую ветку и приносит Пророку. На вопрос, почему именно эта ветвь, человек объясняет, что его Пророк заслуживает самой прекрасной ветви, поэтому он именно такую и принес. Вот почему Аллах и забирает к себе самых лучших..".

Отец любил такие рассказы...

Ты часто слушал?

Иногда (смеется), молодым всегда не до рассказов.

Джабраил, есть нечто, чем бы ты хотел поделиться?

Столько всего, даже не знаю с чего начать... Я буду очень скучать по своей семье. Маме, папе, сёстрам, брату... Мне не хочется видеть слезы на их глазах, видеть скорбь и печаль. Пусть помнят меня, но не плачут. А еще, я бы хотел сказать отцу, что он самый лучший для меня, как в его притче. Я рад, что он был именно моим отцом...

В руках у Джабраила заиграла гитара. Нежная трель охватила все вокруг и на мгновение мне показалось, что война, это всего лишь дурной сон...

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