Мой сын Угур, твой папа всегда будет рядом...Памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской – Отечественной войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!
Этот материал посвящен Микаилу Микаилзаде...
- Здравствуй, Микаил. Я тебя ждала.
- Здравствуйте! Правда? А почему?
- Я так много хорошего о тебе узнала.
- Кто этот прекрасный человек?
- Твоя сестра Рена. Поговорим немного?
- Конечно.
- Расскажи о себе.
- Даже не знаю, что рассказать. Я обычный парень, который любит свою Родину. Знаете, эта война многих сплотила. Мы не думали о себе, только о Родине. Это делало нас сильнее.
- До войны ты работал на почте и, насколько мне известно, хорошо справлялся. Почему вдруг решил все бросить и стать военным?
- Да, вы правы, работа на самом деле была хорошая, но я мечтал быть военным. Служение Родине вызывает у человека чувство гордости. Я служил во Внутренних войсках семь лет. Принимал участие в параде, за что меня даже наградили медалью 100-летия Азербайджанской армии. Поэтому в этом году я просто пошел и записался добровольцем. Вместе со мной пошли и мои друзья. Я даже не знаю, как могло бы быть иначе, если Родина в нас нуждается.
- Микаил, расскажи мне о Шуше... Какая она?
- Сердце Карабаха, красавица Шуша. Теперь это мой постоянный адрес (улыбается). Мой и полковника Рамиза Джафарова. Мы остались там навсегда во время операции по освобождению Шуши шестого ноября. Судьба...
- Если мне посчастливится поехать в те края, я обязательно вспомню о тебе и других ребятах. Я тихонько позову тебя, уверена, что ты услышишь.
- Спасибо, конечно услышу (улыбается).
- Микаил, а чем ты больше всего любил заниматься будучи дома?
- Ходить в гости к Рене (смеётся). Я очень люблю своих племянников. По дороге с работы я всегда заходил вначале к ним, так как мы рядом живем. Играл с детьми, потом уже шел к себе.
- А своих детей не было?
- Тогда не было, но скоро будет с Божьей помощью.
- У тебя остались в душе слова, которые ты не успел сказать родным?
- Слова не знаю, а вот сделать я кое-что не успел... Я ведь недавно женился. Через пару месяцев на свет появится мой сын Угур, моя отрада, мой успех! Я бы очень хотел прижать его к себе. Но увидеть своего сына мне не посчастливилось... Знаете, отцы ведь не умирают, просто становятся невидимыми. Мы идем на войну и жертвуем собой ради детей, ради их будущего. Я знаю, что когда Угур подрастёт, то он сможет почувствовать моё присутствие, мою поддержу, несмотря ни на что. Глаза не всегда видят то, что может увидеть и почувствовать сердце. Папа всегда будет рядом...
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