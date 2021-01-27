Эксклюзив! Земфира Цахилова поделилась воспоминаниями о ролях в азербайджанских фильмах: Вдруг погас свет и появился мужчина с горящей чашей в руках! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первая роль в фильме Гасана Сеидбейли "Почему ты молчишь?" предопределила дальнейшую творческую судьбу Земфиры Цахиловой - она стала популярной, её стали часто приглашать на роли красавиц - представительниц южных и восточных народов СССР.

В эксклюзивном интервью Trend Life известная советская и российская актриса театра и кино, Земфира Аврамовна Цахилова поделилась своими воспоминаниями о Баку и работе с видными режиссерами - Гасаном Сеидбейли, Арифом Бабаевым и Максудом Ибрагимбековым.

Земфира Цахилова родилась 24 апреля 1943 года в городе Алагире, в Северной Осетии. В 1966 году окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. Во время учёбы играла в Театре Вахтангова. Затем работала в Театре имени Моссовета. В 70-х годах покинула театр, целиком уйдя в кинематограф. С 1966-го по 1982-й сыграла более 30 ролей в советских кинокартинах. В 1993 году основала Центр развития эстетики и красоты "Катюша", некоммерческое образовательное учреждение для детей с 4-х до 17 лет. Заслуженная артистка Северо-Осетинской АССР и заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия-Алания, обладательница орденов и медалей, член правления Центрального дома работников искусств, действующий член Петровской академии наук и искусств.

Страна огней по сей день ассоциируется с гранатом

"В 1966 году я не только впервые приехала в Баку, но и впервые в жизни увидела море! Это волнующее и лучезарное Каспийское море. В последующие годы жизни, когда побывала в других городах и видела моря, всегда сравнила их с Каспием. В Баку я влюбилась сразу, потому что не видела нигде подобного города с такой архитектурой, расположением улиц и уютными дворами, Бульваром и потрясающим по своей ауре Ичери Шехер, где любила гулять в свободное от съёмок время – здесь душа отдыхала. А какие добрые и гостеприимные люди! В Баку я всегда чувствовала себя очень комфортно. Помню, какие были потрясающие гранаты – большие, сочные, сладкие. Я поражалась красоте этих фруктов, и до сих пор гранат олицетворяет для меня некое таинство. Гранат не похож ни на один другой фрукт – и по содержанию, и по форме, увенчанной короной из чашелистиков. Его зёрнышки отличаются какой-то особенно живой аурой и энергетикой. В Азербайджане гранат - символ богатства, изобилия и плодородия, один из символов страны. Ваша Страна огней по сей день ассоциируется у меня с гранатом - красным, похожим на огонь".

Восхождение на кинематографический Олимп началось с Гасана Сеидбейли

В этом году фильму Гасана Сеидбейли "Почему ты молчишь?" ("Sən niyə susursan?", 1966) исполняется 55 лет. Для Земфиры Цахиловой он стал знаковым – дебют в кинематографе и сразу же главная роль Сурайи, принесшая большую популярность. Автор сценария - Гасан Сеидбейли, оператор - Расим Оджагов, композитор - Тофиг Гулиев. Приключенческий фильм, посвященный сложным моральным проблемам. История о том, как молодой механик Расим знакомится с красавицей Сураей и через неё неожиданно для себя оказывается втянутым в тайну браконьеров, возглавляемых отцом девушки.

"Я была студенткой Щукинского училища, это было моим дебютом в кинематографе и большой честью сыграть в фильме азербайджанского классика Гасана Сеидбейли. С ним было очень приятно работать, это был большой мастер своего дела, все было очень профессионально организовано, дисциплина была на первом месте. Единственное, что наложило отпечаток – в титрах фильма моя фамилия была преподнесена неправильно: вместо Цахилова – Сахилова. Была некоторая обида, все-таки это был мой первый фильм, и я очень расстроилась. Пыталась внести поправку, но не получилось, фильм вышел в прокат. Съемки проходили в Баку, в основном в городских переулках, в утренние часы. В фильме меня окружали очень хорошие партнеры, среди которых был актер и режиссер цыганского театра "Ромэн" Олег Хабалов, а также Хайял Ахундзаде - замечательный актер, с которым играла в паре. После работы в этом фильме я стала получать приглашения в другие картины, в том числе от азербайджанских режиссеров, появилось много друзей в творческой среде, среди которых Максуд Ибрагимбеков и Таир Салахов. В Баку я много снималась. Очень полюбила Азербайджан и его кинематограф".

Кстати, именно этот фильм был выбран основателями Festival des 3 Continents (Кинофестиваль трёх континентов) Филиппом и Аланом Жалладо для ретроспективного показа на Нантском кинофестивале в 1995 году.

Сказочный Ариф Бабаев и героические нефтяники

В фильме "Человек бросает якорь" ("İnsan məskən salır", 1967) рассказывается история молодого инженера-нефтяника Джавада, погибшего в морском бризе во время шторма. В фильме также рассказывается о мужестве и храбрости членов его бригады, которые чтят его память и продолжают его дело. Автор сценария – Имран Гасымов, оператор – Ариф Нариманбеков, композитор – Гара Гараев. Земфира Цахилова сыграла Аделю.

"Съемки фильма "Человек бросает якорь" навсегда останутся в памяти, ведь они проходили на Нефтяных камнях – восьмом чуде света. Потрясающие были впечатления! Это был самый удивительный город в море! Я была занята в спектакле и сразу же после него ночью садилась в самолет и летела из Москвы в Баку, где в аэропорту меня встречал вертолет, и мы продолжали путь на Нефтяные камни. В первый день моих съемок даже произошел казус – забыли ветродув в Баку. На его доставку потребовалось несколько дней, поэтому я улетела обратно, не снявшись в этот день. Однако последующие съемочные дни принесли массу эмоций, я воочию видела с каким огромным трудом добывалась нефть в открытом море, в более 40 км от берега, настоящий героизм бакинских нефтяников, которые работали в самых тяжелых условиях, невзирая на погоду, подчас с опасностью для жизни. Я восхищалась их работой! Ариф Бабаев – сказочный, добрейшей души человек, мягкий, всепрощающий, каким не должен быть режиссер. Съемки ведь были очень тяжелыми, и думаю, нужно было быть пожестче с коллективом, где-то топнуть ногой (смеется). Даже когда ветродув забыли в Баку, сорвав съемки, он сказал: "Ничего, бывает, подождем". Ариф Бабаев ко всем относился как к сёстрам и братьям, всех любил, заботился о каждом! Такие люди очень редко встречаются в жизни.

На кинофестивале фильмов Закавказской и Украинской республик "Прометей-68" Ариф Бабаев был признан лучшим в номинации "За режиссерский дебют". Это была первая самостоятельная работа Арифа Бабаева.

Следующей ролью стал образ убийцы Эльмиры Агабековой в фильме Арифа Бабаева "Послезавтра в полночь" ("Birisigün, gecəyarısı...",1981). Авторы сценария – Мамед Авдиев, Рамиз Фаталиев и Анатолий Донец, оператор – Тейюб Ахундов, музыка - Хайям Мирзазаде. Фильм был снят в историко-революционном жанре и повествует о первых чекистах Азербайджана. Действия происходят в 1920 году в Баку.

"В фильме был собран замечательный актёрский состав - Мелик Дадашов, Гасан Мамедов, Эрнст Романов, Геннадий Корольков и Юозас Будрайтис. Впервые я играла отрицательный персонаж, что мне очень понравилось. Думаю, любой артист мечтает сыграть такие характерные роли со знаменитыми мастерами кино".

В 1983 году фильм был удостоен премии КГБ СССР за лучшее произведение о чекистах. Творческий коллектив удостоен почетных дипломов. В 1986 году картина стала лауреатом Госпремии Азербайджана.

Дебютная работа в кино Максуда Ибрагимбекова в качестве режиссера

В 1977 году известный уже в те годы драматург и киносценарист снял в качестве режиссера свой первый фильм "Скажи, что любишь меня" ("De ki, məni sevirsən!"). Автор сценария – Максуд Ибрагимбеков, оператор – Валерий Керимов, музыка – Фируз Бахар. По сюжету фильма, в поселок, расположенный на берегу моря, приезжают отдохнуть молодые герои, где помогают сотрудникам правоохранительных органов обнаружить браконьеров. Фильм затрагивает общественные и личные взаимоотношения на пути борьбы с преступниками. Актриса сыграла тетю этих героев по имени Земфира, которая всячески их оберегала.

"С Максудом Ибрагимбековым мы уже были знакомы давно, дружили много лет. Во время визитов в Баку встречались, он часто читал свои киносценарии, спрашивая моего мнения. Он даже хотел снять меня в фильме "Кто поедет в Трускавец?", но я уже снималась в двух фильмах в Украине и Молдове. Как правило, я работала на киностудиях союзных республик – моими героинями были: молдаванка, азербайджанка, грузинка, таджичка, румынка и француженка, а в фильме "Капитан Немо" - индианка. Эти роли я никогда не разбирала по национальному признаку, главное, чтобы был характер. Для них мне не надо было долго преобразовываться. Например, мне очень легко было играть азербайджанок, потому что менталитет осетин и азербайджанцев очень похож, особенно у женщин – чувство стеснительности, гордости, справедливости. Кстати, к 60-летию образования СССР я была удостоена премии за исполнение самого большого количества национальностей в Советском Союзе…".

И завершаем интересной историей…

"Баку - потрясающий город с удивительными людьми. Я до сих пор дружу с бакинками, живущими в Москве, с которыми в свое время познакомилась.

Был один удивительный случай. Как-то после съемок я пришла в гостиницу ужасно голодная и решила пойти в ресторан. Когда заказала мясные блюда, официант спросил: "Вам с выносом или без?". Я не поняла, что это означает, но чтобы не показаться "отсталой" ответила – давайте с выносом. Значит, представьте себе картину – сижу одна в ресторане, жду заказ, вокруг одни мужчины, и мне стало немного не по себе – подумала, зачем одна пришла. В этот момент во всем ресторане гаснет свет, открывается дверь, появляется мужчина с огромной горящей чашей в руках и направляется прямо ко мне! Я не могла понять, что же происходит, а весь зал стал внимательно наблюдать – куда же направляется этот мужчина с огнем в руках. Оказывается, "на вынос" в Азербайджане означает – подать блюда "официально" вместе с горящей чашей. Это я потом узнала… Но в этот момент не знала куда от стыда деться, все смотрели на меня - если бы разверзлась земля, я бы там и оказалась! Когда поставили заказ на стол, уже весь аппетит пропал. Но и это не все! Со всех столов стали посылать мне презенты – бутылки с шампанским, конфеты и т.д., образовалась целая гора на столе! Дальше все как в тумане – бросила все и убежала в номер (смеется). Вот такие яркие воспоминания! Пользуясь возможностью, передаю всем, кто еще помнит меня в Азербайджане и знает по фильмам, свой большой пламенный привет. Желаю возрождения лучших традиций азербайджанского кинематографа и тех взаимоотношений, которые были, когда презентовали фильмы в Доме кино, собирались вместе и радовались этим событиям!".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)