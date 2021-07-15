Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский культуролог, доктор исторических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, президент Ассоциации культуры "Симург" Фуад Мамедов избран иностранным членом Российской академии естественных наук, сообщает Trend Life.

Избрание состоялось 17 мая 2021 года, но только на днях он получил соответствующие документы и удостоверение. В интервью Trend Life Фуад Мамедов поделился своими впечатлениями от значимого события.

"Я думаю, что это очень почетно и для азербайджанской культурологической науки, и для меня лично. Это еще одно международное признание достижений азербайджанской культурологии, в частности, Ассоциации культуры "Симург", являющейся основоположником этого нового направления в азербайджанской науке", – сказал Мамедов.

Академиками РАЕН являются такие известные ученые, как президент имеющего консультативный статус при ЭКОСОС ООН Международного института Питирима Сорокина-Николая Кондратьева, председатель Ялтинского цивилизационного клуба, профессор Ю.В. Яковец, заведующий кафедрой ЮНЕСКО факультета глобальных процессов, член Римского клуба, профессор Ю.Н. Саямов, директор Института экономических стратегий Российской академии наук, член Римского клуба, профессор А.И. Агеев, президент Открытого международного университета "Партнерство цивилизаций", профессор Сухейль Фарах и другие.

По словам профессора, среди научных трудов в области культурологии, изданных ассоциацией, международное признание получили "Культурология. Вопросы теории и истории", "Культурология как путь к эффективной жизнедеятельности", "Культура управления. Опыт зарубежных стран", "Культурология, культура, цивилизация", "История Ассоциации культуры Азербайджана "Симург. 1990-2015", "Культурология и человеческое развитие", "Культурология: ответы на вызовы XXI века".

"Нами впервые создана инновационная культурологическая методология с использованием теории "нечеткой логики" Лютфи Заде, разработаны научные концепции, отвечающие интересам конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития Азербайджана, введены в научный оборот новые культурологические понятия, определения, методы и формулы, опубликованы десятки научных монографий, учебных пособий и статей, издается международный культурологический журнал, посвященный вопросам истории и теории азербайджанской и мировой культуры, цивилизации. Ассоциацией также разработаны различные культурологические концепции, проекты и модели. Причем культурологические инновации имеют практическое значение для развития человеческого капитала и общества высококультурных людей, устойчивого и инклюзивного развития, а также для совершенствования диалога культур и цивилизаций, предотвращения экстремизма и устойчивого развития в условиях глобализации, быстрых изменений и вызовов времени", - сказал Мамедов.

"Результаты культурологических исследований, научно-образовательной и просветительской деятельности Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", начатой еще в 1989 году, получили признание Международной академии глобальных исследований, Всемирной академии слова, Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", Международной академии педагогических и социальных наук, Международной академии наук "Проблемы интеллектуального развития". Наша деятельность отмечена медалями, дипломами, почетными грамотами и другими наградами государственных структур зарубежных стран и международных организаций, среди которых ЮНЕСКО, США, Россия, Египет, Турция, Индия и т.д." , - сказал Мамедов.

Следует отметить, что монографии ассоциации распространяются во многих странах, поступают в государственные библиотеки. В 2000 году ассоциация была включена в базу данных Совета Европы по культурной политике. Разработанный базовый принцип "О содействии формированию культурной идентичности людей" был включен в Казанскую декларацию ЮНЕСКО 2016 года по гуманитарной безопасности. В настоящее время в производстве находится совместная с зарубежными коллегами культурологическая монография АКА "Симург" под названием "Культура спасет мир!".

Видный скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров в поздравительном письме написал:

"В преддверии празднования 30-летия созидательной деятельности Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" хочу поздравить профессора Фуада Мамедова и всех членов ассоциации с новым успехом - очередным международным признанием ее вклада в развитие азербайджанской и мировой культурологической науки, образования и просвещения со стороны Российской академии естественных наук.

РАЕН - одна из наиболее авторитетных в мировом сообществе академий, объединяющая многих известных российских и зарубежных ученых в области естественных и гуманитарных наук. Это уже шестая международная академия наук, высоко оценившая результаты культурологических исследований АКА "Симург", ее вклад в мировую культурологическую науку, образование и просвещение. Ранее вклад ассоциации в мировую культурологическую науку уже был оценен международными научными академиями.

Желаю членам ассоциации новых творческих успехов в развитии культурологической науки, образования и просвещения, в формировании высококультурных людей, что отвечает интересам устойчивого развития Азербайджана и всего мира".

(Автор: Вугар Иманов)