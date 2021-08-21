Без скандалов и интриг… – как Софи Файро из Баку покоряет российский шоу-бизнес (Интервью)(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В последние годы мы часто слышим все больше и больше имен наших соотечественников - музыкантов, ставших мегапопулярными в России. И этот факт радует и вызывает чувство гордости. Вот и молодая, яркая певица Софи Файро (Сабина Шахмедова) делает уверенные шаги на российской сцене.

Софи Файро родилась и выросла в Баку, несколько лет назад переехала в Москву. Музыка давно стала важной частью ее жизни, однако делиться с публикой своими авторскими работами Файро начала относительно недавно. Одна из ее песен "Вирусы любви" в этом году прозвучала на фестивале "ЖАРА" в Москве и вызвала шквал положительных отзывов.

В беседе с корреспондентом Trend Life Софи Файро рассказала о переезде в Москву, увлечении электронной музыкой и атмосфере, царящей в российском шоу-бизнесе.

- Софи, вы родились в Баку. При каких обстоятельствах переехали в Москву? Как принял вас город?

- Да, родилась и выросла я в солнечном Баку - это мой родной город, очень люблю наш народ за душевную теплоту, гостеприимство, доброту. А переехала я в Москву пять лет назад по семейным обстоятельствам. Москва всегда была мне интересна за бескрайние возможности развития. Здесь ты обязательно должен быть сильным, этот мегаполис не любит слабых и очень хорошо закаляет. Первые годы после переезда часто путешествовала и проводила время с семьей. И с горящим сердцем ждала момента, чтобы окунуться с головой в мир музыки. Считаю, неважно, в каком городе мира ты находишься - важны твой настрой и вера в успех. И тогда все двери для тебя распахнутся. Я безмерно благодарна Москве, она помогла мне найти себя как поэта - песенника и музыканта в жанре электронной музыки. Здесь я получила творческий рост, возможности развития.

- Однако по образованию вы - радио- и телеведущая, расскажите, как сложилась ваша карьера в этой сфере?

- Я прошла повышение квалификации по профессии радио- и телеведущая в школе Останкино. Нам преподавали лучшие практикующие ведущие Москвы. В нашей веселой девичьей группе я была старостой и активно вела ее. Это был очень интересный период в моей студенческой московской жизни. Школа Останкино дала хороший бэкграунд для работы в сфере радио и телевидения, и в ближайшем будущем есть планы попробовать себя и в этом направлении.

- Как и когда в вашу жизнь вошла музыка, может, в семье есть музыканты?

- Еще девять лет назад музыка вошла в мою жизнь как призвание. Это чувство сравнимо с влюбленностью, когда в животе порхают бабочки. Говорят, влюбленность длится недолго, но любовь к музыке - это навсегда (улыбается). Музыка - мое наваждение, моя страсть, то, чему я никогда не изменю. Я благодарна моим кумирам - Ани Лорак и Эмину Агаларову (EMIN), их музыка вдохновила меня начать собственный путь. Творчество этих артистов всегда воодушевляет.

- Говорят, шоу-бизнес невозможно представить без скандалов и интриг. Как считаете, можно ли найти настоящих друзей в этой сфере?

- Шоу-бизнес, действительно, невозможно без этого представить. В прошлом сталкивалась с антирекламой. Но я всегда открыта зрителю и просто не участвую в интригах. Моя главная миссия - нести справедливость и вселять оптимизм.

И я верю, что можно найти настоящих друзей в данной сфере, ведь мы похожи, и у нас общие интересы.

- Многие наши соотечественники - музыканты получили признание в России. Скажите, поддерживаете ли вы с кем-то из них связь, планируете ли такие-то творческие проекты?

- Искренне восхищаюсь нашим народом, тем, какой он одаренный, творческий, музыкальный, как наши певцы завоевывают любовь и покоряют своим талантом российского и зарубежного слушателя. Я очень горжусь своим происхождением. Конечно, общаюсь с творческими соотечественниками, но много времени провожу в своей студии. Хотела бы организовать интересный дуэт, но это должно естественным образом сложиться, ведь у каждого артиста свои амплуа и контент-план.

- На данный момент вы работаете в жанре электронной музыки. Чем вас привлекает это направление, насколько оно популярно у российской аудитории?

- Электронная музыка - это обширное понятие, включающее в себя много интересных современных трендовых направлений. Привлекает то, что танцевальный бит - это "вкусное" модное звучание и российская аудитория хорошо воспринимает нынешние актуальные направления музыки.

- В этом году вы выступили на сцене фестиваля "ЖАРА", который впервые прошел в Москве. Расскажите, какая атмосфера царила на мероприятии?

- Для меня это была атмосфера праздника. Выступать на сцене фестиваля "ЖАРА" со звездами, яркими артистами с мощнейшей энергетикой было огромнейшим стимулом и зарядом. Спасибо организаторам фестиваля за профессионализм и любовь к своему делу. Кстати, у меня очень много друзей и поклонников в Баку, и я бы хотела, чтобы следующий фестиваль "ЖАРА" вновь по традиции прошел в моем родном Баку, на берегу Каспийского моря.

- Софи, в вашем репертуаре есть композиции на азербайджанском языке или посвященные Азербайджану?

- На азербайджанском языке у меня композиция "Özündə bilirsən" ("Знаешь сам") – эта зажигательная песня очень полюбилась азербайджанским слушателям.

А в период 44-дневной Отечественной войны я написала композицию "Моя земля", она посвящена Родине, нашему Азербайджану. Композицию написала по зову души, моё сердце билось в унисон с Азербайджаном, я не могла оставаться в стороне и как творческий человек выразила свои чувства в музыке.

- Софи, вы с такой любовью говорите о Баку, а как часто удается приезжать в родной город? Планируете ли выступить здесь с концертом?

- До пандемии приезжала каждый год, но коронавирус внес в нашу жизнь ряд изменений. Последний раз была в Баку два года назад, на фестивале "ЖАРА". Что касается сольных концертов, то, конечно, они будут. Сейчас мы с командой готовим новую программу и будем рады приглашению из родного Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)