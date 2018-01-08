Мои ребята скажут всем "Стоп" – Медина Мелик (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель и продюсер группы "Кристалл" Медина Мелик создала новый молодежный дуэт под названием "Stop", который внесет новое дыхание в отечественную эстраду, сообщила Trend Life основатель коллектива. В дуэт вошли выпускники факультета эстрадного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Амрах Мусаев и Зохра Гусейнбейли.

"На нашей эстраде не было молодежного дуэта – парень и девушка, поэтому я решила создать этот коллектив. Главное, была поражена их артистизмом и вокальными данными, очень талантливая молодежь, которая еще скажет свое слово. А коллектив назвала "Стоп", чтобы бороться с непрофессионализмом на эстраде. К сожалению, некоторая часть молодежи выбирает все что модно и круто, при этом, не обращая внимания на качество и профессионализм. Мои ребята скажут всем "Стоп" своим творчеством и таким явлениям на эстраде. Бесспорно, у нас есть замечательные исполнители и коллективы, но наша цель это создание группы, которая в дальнейшем также покажет себя на международном уровне", - сказала Медина Мелик.

В рамках нового проекта запланированы съемки клипов, проведений промо-акций, выступления с концертными программами.

(Автор: Вугар Иманов)

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