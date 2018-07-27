Привет всем жителям Сумгайыта – азербайджанские участники фестиваля "Жара 2018" (ФОТО)

27 июля 2018 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В третьем фестивале "Жара", который проходит 26-29 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze, принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди участников как мировые знаменитости и популярные артисты, так и талантливые исполнители, в том числе из Азербайджана. В первый день своими выступлениями запомнились участница "Евровидения 2018" Айсель Мамедова и один из самых ярких участников телепроекта "Новая фабрика звезд 2017" под продюсированием Виктора Дробыша Эльман Зейналов (El Man).

Музыкант и R’n’B-исполнитель, уроженец Сумгайыта Эльман Зейналов ныне живет в Ростове-на-Дону и впервые принимает участие в фестивале «Жара».

«Я выступаю на родной земле, мне очень приятно и выражаю признательность Эмину за приглашение. Фантастический фестиваль, где много друзей, а мои родные и близкие приехали из Сумгайыта, чтобы поддержать меня на этой грандиозной сцене. Передаю привет всем жителям родного Сумгайыта! Эмоции переполняют меня!», - сказал Trend Life El Man.

На красной дорожке он был вместе с Гузель Хасановой – российской певицей, победительницей телешоу "Новая фабрика звезд 2017", которая также впервые принимает участие на фестивале «Жара» и восхищена потрясающим атмосферой. Кстати, педагогом по вокалу Гузель (по национальности татарка) в родном Ульяновске был также уроженец Сумгайыта.

«Первый раз была в Баку полтора года назад, и уже тогда город и жители произвели на меня очень сильное впечатление. Близкие мне по духу и очень отзывчивые люди, своеобразная архитектура и национальная кухня - здесь все здорово!», - сказала Гузель

Айсель Мамедова отметила, что фестиваль стал мостом культуры между народами.

«Как никакое другое искусство, музыка объединяет людей для общих дел и для радостей, для развития культуры и искусства, способствует миру и доброте», - сказала Айсель.

​​​​​​(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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