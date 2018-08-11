Как Цой отметил день рождения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский бой-бенд MBAND, основанный композитором и продюсером Константином Меладзе вновь стал участником Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018", сообщает Trend Life.

Коллектив не только в третий раз принял участие в фестивале, но отметил 28-летие своего солиста Анатолия Цоя, уроженца Алматы.

"Уже стало доброй традицией третий год подряд отмечать мой день рождения в Баку – 28 июля, на фестивале "ЖАРА". Мне это очень приятно и я кайфую от этого! Мы очень любим Баку, публика нас заряжает своими позитивными эмоциями, знает нас и очень хорошо принимает. Мой главный подарок – это овации зрителей. Здесь только самые жаркие и веселые дни!", - сказал Trend Life Анатолий Цой.

Группа, в состав которой также входят Никита Киоссе и Артём Пиндюра, имеет такие награды, как "Золотой граммофон", "Песня года", "Премия RU.TV", "Реальная премия MusicBox", "MTV Europe Music Awards" и "Nickelodeon Kids’ Choice Awards".

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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