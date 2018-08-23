Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

23 августа 2018 00:11 (UTC+04:00)

Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером 2018 года по версии Forbes, заработав 239 миллионов долларов в период с июня 2017 года по июнь 2018 года, как передаёт РИА Новости сообщается на сайте журнала.

Как пишет издание, доходы Клуни помимо его актерской игры пополнила продажа основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila за один миллиард долларов. В 2017 году первое место в рейтинге Forbes занял Марк Уолберг. Тогда его годовой доход составил 68 миллионов долларов.

Второе место в числе самых высокооплачиваемых актеров 2018 года занимает Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов, в том числе на фильме "Джуманджи: Зов джунглей". Сообщается, что актер практически удвоил свой доход с прошлого года. В тройку лидеров вошел Роберт Дауни-младший, который заработал за год 81 миллион долларов. Основной вклад в его доходы внесла роль в фильме "Мстители: Война бесконечности".

Коллега Дауни-младшего по "Мстителям" Крис Хемсворт оказался на четвертой строчке рейтинга. Первую пятерку замыкает актер Джеки Чан, который сыграл сразу в шести фильмах, вышедших на большие экраны в прошлом году.

Как стало известно ранее, самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года, по версии Forbes, стала Скарлетт Йоханссон, которая заработала за год 40,5 миллиона долларов в основном благодаря роли Черной вдовы во франшизе "Мстители".


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