Участница "Евровидения" соберет в Баку поклонников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница, участница международного песенного конкурса "Евровидение-2014" Диляра Кязымова проведет встречу с поклонниками, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

В ходе мероприятия, которое состоится 28 сентября в 19.00 в ТЦ Gənclik Mall, у поклонников будет возможность пообщаться с артисткой, задать вопросы и сфотографироваться. Также 30 сентября в 19.00 в Gəncə Mall пройдет автограф-сессия певицы.

Напомним, что в начале сентября 2018 года Диляра Кязымова презентовала свой новый масштабный проект "Азербайджан". В состав команды, которая работает над проектом, вошли 82 человека. Авторы музыки - Диляра Кязымова и Гиви Усинашвили, авторы слов – Нигяр Мамедова и Лейла Кязымова.

"После того, как мы презентовали проект "Азербайджан", было очень много положительных отзывов от поклонников. Мне очень приятно, что проект, над которым с большой любовью работала наша команда, нашел отклик в сердцах зрителей. Поэтому я решила провести встречу с поклонниками, чтобы обсудить проект, узнать мнение поклонников, а также рассказать о творческих планах", - сказала певица.

Диляра Кязымова окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Выступала в составе групп Unformal и Milk & Kisses. В составе группы Milk & Kisses в 2010 году Кязымова представляла Азербайджан конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". В 2014 году стала участницей проекта "Голос Украины", в том же году, победив в национальном конкурсе "Большая сцена", получила право представить Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2014".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.