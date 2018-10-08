Ведущая "Орел и решка" Анастасия Ивлеева приехала в Баку с золотой банковской картой?

БАКУ /Trend Life/ - Ведущая телепередачи "Орел и решка. Перезагрузка" на телеканале "Пятница" Анастасия Ивлеева прилетела в столицу Азербайджана, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram телеведущая разместила фотографию, сделанную в Баку. Российская телеведущая не пишет - с чем связан ее визит, однако, поклонники предполагают, что она приехала на съемки телепередачи "Орел и решка. Перезагрузка".

Напомним, что в Баку в разные годы уже проходили съемки передач - "Орел и решка", "Орел и решка. Назад в СССР" и "Орел и решка. Шопинг".

"Орел и решка" - трэвел-шоу для путешественников. Один город и два ведущих. Но у кого-то на все удовольствия – сто долларов, а у кого-то - золотая банковская карта.

Анастасия Ивлеева российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка. Перезагрузка". Карьера Ивлеевой началась с того, что в 2013 году она завела собственный блог в Instagram, первые материалы которого были посвящены спортивной тематике. Осенью 2016 года Ивлева стала ведущей шоу "Можно всё". Весной 2017 года Анастасия стала ведущей трэвел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка".

(Атор: Джани Бабаева)

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