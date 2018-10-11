Азербайджанская телеведущая Тюркан Гейдарова: Это твоя справедливость? (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Почему так получается, что когда ты любишь – не любят тебя? А когда в тебя влюбляются - тебе этот человек безразличен? Любовь бывает простой и сложной, недолгой и бесконечной, нежной и жестокой. Бывает злой, несправедливой или же, наоборот, вселяет в нас силу и уверенность. Она делает людей счастливыми и заставляет страдать. Да, любовь бывает разной, но жить без нее невозможно…

Телеведущая Lider TV и певица Тюркан Гейдарова презентовала клип на лирическую композицию "Ədalətin bumu?" (Это твоя справедливость?), написанную на слова и музыку Самира Вида, сообщает Trend Life. В качестве бэк-вокала в клипе принял участие Вюсал Насиб.

Ведущий мероприятия, телеведущий Заур Набиоглу отметил, что клип безвозмездно снят “Cm group production” и поздравил коллегу с дебютной работой в эстрадной сфере.

Когда человек влюблен - он опьянен чувством, летает на крыльях, он счастлив и кажется, что с делами справляется легко , появляется вдохновение и мир кажется волшебным. Однако, не все могут испытать это чувство, познать его взаимность – таков сюжет клипа.

"Любовь большая сила, дано каждому человеку. Ты любишь, ты реален с собой, а другой нет, потому что у него свои фантазии. Иногда взаимная сторона не видит или не хочет видеть, как ты его любишь сильно и готова отдать свою душу за него. Однако, плохо, когда люди зацикливаются на этом. Считают, что любовь это злая штука, и что все в мире плохо! Думайте о будущем, помните, что время всегда лечит. И каждый человек обязательно найдет свою любовь", - отметила Тюркан Гейдарова.

Клип будет представлен на телеканалах и в социальных сетях.

(Автор: Вугар Иманов)

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