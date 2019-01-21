Жители старинной части Баку осыпали красавицу лепестками роз (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил клип на заглавную композицию альбома “Неба не боялись”, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу музыканта.

Это премьера эффектного и чувственного клипа на песню “Неба не боялись” - заглавной композиции последнего русскоязычного альбома EMIN'а, который был представлен в конце 2018 года. Сценарий был написан по мотивам повести “Алые паруса” Александра Грина, но в съемках было принято решение использовать воздушный шар, который был изготовлен эксклюзивно для аудиовизуального произведения.

“Съемки клипа проходили в трех странах: Россия, Грузия и Азербайджан. В съемках приняли активное участие жители Ичери шехер – старинной части Баку, которые рассыпали лепестки роз из своих домов в сцене с главной героиней”, - отмечено на странице.

Режиссеры - Алексей Фигуров и Анна Фигурова. Автор музыки и слов - Николай Христов. Одну из ролей сыграл актер Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Руфат Назар.

(Автор: Вугар Иманов)

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