Азербайджанская исполнительница покорила Мурата Боза (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнительница из Азербайджана Наз Деж продолжает свое участие в вокальном шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice) на турецком телеканале TV8, сообщает Trend Life.
В состав жюри нового сезона входят Хадисе, Мурат Боз, Седа Сайан, Беязит Озтюрк.
В ходе очередного этапа проекта – "Вокальные поединки" Наз Деж и участник шоу Куршат Найим исполнили композицию под названием "Yağmurlar". Наз Деж и Куршат Найим входят в состав команды Мурата Боза.
По решению наставника исполнителей участие в проекте продолжит Наз Деж.
(Автор: Джани Бабаева)
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