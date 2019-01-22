Азербайджанская исполнительница покорила Мурата Боза (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнительница из Азербайджана Наз Деж продолжает свое участие в вокальном шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice) на турецком телеканале TV8, сообщает Trend Life.

В состав жюри нового сезона входят Хадисе, Мурат Боз, Седа Сайан, Беязит Озтюрк.

В ходе очередного этапа проекта – "Вокальные поединки" Наз Деж и участник шоу Куршат Найим исполнили композицию под названием "Yağmurlar". Наз Деж и Куршат Найим входят в состав команды Мурата Боза.

По решению наставника исполнителей участие в проекте продолжит Наз Деж.

(Автор: Джани Бабаева)

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