Азербайджанский Робертино Лоретти подготовил в США проект ко Дню всех влюбленных

23 января 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист, лауреат международных конкурсов Эмин Эминзаде подготовил новый музыкальный проект под названием Treasure Me (Дорожи мной) ко Дню всех влюбленных, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта. Работа над проектом прошла в США, где в последние годы Эмин Эминзаде жил и учился. Новую работу музыкант представит в начале февраля в Баку.

По словам артиста, новый проект повествует не только об искренних разговорах между влюбленными, но также это танцевальный трек, вдохновленный блистательной поп-музыкой 80-х и современным ритм-н-блюзом.

"Моим последним синглом была песня Behind the Curtain ("За занавесом"), которая ознаменовала переходный период в моей творческой карьере. Моя новая песня же Treasure Me содержит уже совершенно иное послание. Она о сильном желании влюблённых быть вместе", - добавил Эминзаде.

Исполнитель черпает в основном вдохновение из известных поп-композиций 80-х и 90-х годов, так как они отлично подходят для танцев и ремиксов. Автором слов и музыки песни является сам Эминзаде.

Спродюсирован и смикширован проект Джозефом Дженетти, режиссер - Габиль Гулиев, оператор - Орхан Аббасов, проживающий и обучающийся во Франции.

Отметим, что Эмин Эминзаде - лауреат международных конкурсов "Золотой микрофон" (Казахстан), "Elia Catalano" (Италия), "Opus -2012" (Испания). Эминзаде посчастливилось выступить на одной сцене в Баку с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти , исполнить с ним дуэтом композиции " Jamaica" и "O Sole Mio". После совместного выступления мировая звезда назвал его "Робертино Азербайджана". Молодому исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего он был отправлен в Техас. Затем Эминзаде поступил в American Musical and Dramatic Academy. Имя Эмин Эминзаде включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева)

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