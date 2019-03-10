В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Шах по имени Фаик (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Шах по имени Фаик, и было у него много детей. И вот решил он их собрать вместе в книжном центре LIBRAFF, но не посылать туда - не знаю куда, принести то - не знаю что. И даже не стал устраивать испытания и отправлять за тридевять земель. А просто решил почитать сказки. И решил начать с произведения Льюиса Кэрролла (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон) «Алиса в стране чудес», причем на родном азербайджанском языке.

И отправились дети в эту чудесную страну вместе с героями сказки, среди которых были Алиса, Белый Кролик, Додо, Гусеница, Чеширский Кот, Герцогиня Болванщик, Мартовский заяц, Червонная Королева, Соня, Грифон и Черепаха Квази.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Как бы стремительно ни развивалось общество, как бы ни изменялись взгляды на воспитание, ценности и установки, мы не можем представить детство без сказки. И это абсолютно правильно, ведь сказка просто необходима для гармоничного развития маленького человечка. Главное предназначение сказок – поведать ребёнку об устройстве мира, о том, по каким законам осуществляется жизнь в обществе. Другими словами, сказки готовят ребёнка к будущей взрослой жизни. Кроме того, сказки формируют нравственные ориентиры, прививая ребёнку представления о хорошем и плохом, о добре и зле. Сказки - это поставщики большой части детских впечатлений, стимул для развития фантазии, способ знакомства с окружающим миром. Чтение сказок влияет на интеллектуальное развитие ребенка, обогащение его словарного запаса. В народных сказках есть уникальные речевые обороты, которые передают народную мудрость и составляют часть речевой культуры. «Проживая» сюжет сказки, ребенок развивается эмоционально, учится сопереживать, радоваться, огорчается вместе с героями, ищет выход из проблемных ситуаций. Выходит, что чтение сказок для ребёнка – это не просто отдых, это обучение в школе жизни. Именно поэтому родителям стоит серьезно и с ответственностью подходить к сказкам в жизни малыша…

Вот и сказочке конец, а кто читал – молодец.

Или как заканчиваются азербайджанские народные сказки - Göydən üç alma düşdü: biri sənin, biri özümün, biri də nağıl deyənin - С неба упали три яблока – одно тебе, другое мне, а третье сказочнику – народному артисту Азербайджана Фаику Агаеву.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.