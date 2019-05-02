Мануэль Исаков и Эльчин Иманов – премьера "Наш Кавказ" (ВИДЕО, ФОТО)

2 мая 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Израильский исполнитель Мануэль Исаков презентовал клип на композицию "Наш Кавказ", которая написана на слова и музыку азербайджанского композитора Эльчина Иманова, сообщает Trend Life. Проект реализован при содействии Центра выходцев из Азербайджана "АзИз" (Международная ассоциация Израиль-Азербайджан).

"Дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем имеют глубокие исторические корни. В Израиле живет более 50-60 тысяч выходцев из Азербайджана, которые всегда поддерживают связь с землей, где родились и выросли. А Баку всегда остается родным и любимым городом", - сказал Trend Life Эльчин Иманов.

Мануэль Исаков родился в 1979 году в Баку, поёт с ранних лет. В 18-летнем возрасте репатриировался в Израиль, в настоящее время проживает в Нетании. Мануэль гастролирует в России, США, Канаде, Англии, Германии, Азербайджане. Имеет награды и дипломы, в том числе за участия в благотворительных концертах горско-еврейской общины. В 2107 году впервые выступил в Баку с сольным концертом.

(Автор: Вугар Иманов)

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