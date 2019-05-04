Незабываемый отдых и яркие эмоции: фестиваль "ЖАРА" в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА», впервые, прошел в Дубае (ОАЭ), сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов проекта.

На фестивале выступили самые яркие представители российской сцены - EMIN, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерия, Егор Крид, Жасмин, Александр Панайотов, Иванушки International, Artik & Asti, Ольга Бузова, Альбина Джанабаева, Слава, Rodriguezzz, Рита Дакота и многие другие.

На берегу Персидского залива, на пляже Jumeirah Beach Residence была установлена масштабная сцена. Три тонны сценического оборудования и 300 киловатт света было привезено в Дубай специально для подготовки к фестивалю. Более 3 000 зрителей стали свидетелями грандиозного концерта на открытом воздухе, который длился более 5 часов. Фестиваль «ЖАРА» в Дубае объединил любителей российской музыки - весь пляж был трансформирован, зрительный зал танцевал и подпевал любимым артистам.

«Наш фестиваль «ЖАРА» очень перспективный проект и один из самых востребованных фестивалей, поэтому я очень рад, что первым местом для его гастролей мы выбрали именно Дубай, город, отвечающий всем передовым тенденциям. Получилось очень яркое и музыкальное шоу, на котором выступили самые популярные артисты. Это здорово, что мы собрали столько зрителей в один вечер, поэтому в следующем году будем думать сразу о проведении не одного, а сразу нескольких фестивальных дней» - говорит соорганизатор фестиваля «ЖАРА», певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN).

Фестиваль «ЖАРА» подарили всем гостям незабываемый отдых и яркие эмоции! А ведущие вечера Альбина Джанабаева и Тимур Родригез, а также Юлия Барановская и Константин Тарасюк поддержали атмосферу праздника и музыкального единения.

Напомним, что в Баку 25, 26, 27 и 28 июля 2019 года пройдет четвертый по счету Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА». Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.