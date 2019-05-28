В Баку состоится концерт самого романтичного певца Грузии DATO – миллионы в YouTube (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сольный концерт популярного грузинского певца Давида (Дато) Худжадзе, исполняющего городские романсы, лирическую и фольклорную музыку, пройдет во Дворце Гейдара Алиева 30 июня в 20.00, сообщает Trend Life. Концертная программа "Özlüyorum" организована 33 EVENT.

DATO - самый романтичный исполнитель Грузии представит новые композиции и хиты на русском, грузинском и турецком языках, которые набрали миллионы просмотров в YouTube. Только композиция на турецком языке "Özlüyorum" собрала около 17 млн. просмотров!

Грузинский певец, композитор, мультиинструменталист, автор песен, получивший широкую известность как в Грузии, так и в России и странах СНГ, исполняет поп-музыку с элементами соул, диско, джаза, реггей, этнической музыки.

Дато, выпустивший (к середине 2012 года) три студийных альбома (I Want You to Want This, I Don’t Wantto Hurt You, Sand Dream), неоднократно признавался «Певцом года» в Грузии; он - лауреат Гран-при фестиваля «Славянский Базар» (Киев), Гран-при Фестиваля чёрной музыки (Москва), обладатель приза зрительских симпатий на фестивале «Голос Азии» (Алмата), премии «Лучшие из Лучших» (Москва), двух премий международной церемонии Big Apple Music Awards (Нью-Йорк), премии «Бог эфира» в номинации «Самый широкоформатный артист России» (Москва). Клип «Sand Dream» на песню Dato «Махинджи Вар», снятый компанией ParanoiaFilm, стал лауреатом XV Московского Международного фестиваля рекламы, участвовал во внеконкурсной программе фестиваля «Каннские львы».

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iticket.az. Страница https://www.facebook.com/33.EVENT.Baku?ref=hl. Телефон для справок: +99450 2137006.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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