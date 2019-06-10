Три жарких вечера с Мири Юсифом - он встал на колени и попросил стать его женой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Зеленого театра с аншлагом прошел трехдневный концерт заслуженного артиста Азербайджана Мири Юсифа Мирбабаева, организованный SS Production, сообщает Trend Life.

Мири Юсиф - певец и композитор, исполняющий песни в стиле этник, регги, рок, шансон, R&B, джаз. Музыкальная карьера началась в 1996 году, в созданной друзьями первой рэп группе Азербайджана - Dəyirman. После ее распада, живя в США, еще в 2005 году Мири Юсиф принял решение начать сольную карьеру. И получилось более чем успешно! На сегодняшний день в копилке певца 10 альбомов (Avara, Karma, Karvan EP, Nirvana, Ağ Qarğa, Rast Aman), около двадцати сольных концертов, в том числе в России и Канаде, и множество поклонников. А в 2014 году даже сыграл одну из главных ролей в фильме Yarımdünya.

Выступления артиста вызвало большой ажиотаж среди молодежи, которые танцевали и вместе подпевали такие хиты, как Oyan, Məktub, Mən Heçkiməm, Bir Siqaret, Sən Menimsən, Soruş, Şənbə, Uyma и другие. В эти вечера своей искромётностью также зажигал ансамбль Мири Юсифа, в котором особо выделялись гитарист Анар Исаев и саксофонист Фарид Маилов.

А в первый концертный вечер вообще произошел интересный случай. Мири Юсиф прямо со сцены сказал, что его друг хочет сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца. В этот момент один из гостей по имени Орхан встал на колени и под овации зрителей попросил свою девушку по имени Лейла стать его женой.

Мири Юсиф, как всегда, тепло общался с публикой и много шутил, делился эмоциями и делал селфи, получал от поклонников цветы и, конечно же, яркие овации.

(Автор: Вугар Иманов)

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