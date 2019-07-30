Кто из звезд побывал на фестивале "ЖАРА 2019" с родственниками (ФОТО)

30 июля 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Приезжать на Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку вместе с членами своих семей стало для звезд шоу-бизнеса доброй традицией. Артисты проходят по красной дорожке фестиваля вместе с детьми и супругами, отдыхают с ними на берегу Каспийского моря и наслаждаются яркими концертными шоу-программами фестиваля.

Trend Life предлагает читателям посмотреть, кто из звезд прилетел в Баку с членами семей.

Король российской эстрады Филипп Киркоров прилетел в Баку вместе с детьми – дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином. Киркоров провел для детей экскурсию по городу, а также прошелся с ними по красной дорожке. Алла-Виктория и Мартин-Кристин с детства привыкают к фотосъемкам и выходам в свет.

Один из организаторов фестиваля, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников ежегодно выходит на красную ковровую дорожку фестиваля с супругой Екатериной.

Второй год подряд компанию рэперу МOTу на красной дорожке составляет супруга Мария Гураль.

Денис Клявер и его супруга Ирина

Гостем международного фестиваля "ЖАРА 2019" стал мастер восточных единоборств и звезда Голливуда Стивен Сигал, который приехал в Баку с супругой Батсухийн Эрдэнэтуяа.

Григорий Лепс с дочерью Ингой Лепсверидзе...

... и с дочерью Евой Лепсверидзе и участницами группы Cosmos Girls

Любимец женщин певец Стас Михайлов прилетел в Баку с супругой Инной. По сообщениям российских СМИ, на фестивале якобы произошел скандал – Инну возмутило, что ведущий вечера решил выяснить у нее, кто круче - Лепс или Михайлов. На своей странице в социальной сети Инна внесла ясность в ситуацию: "Хочу расставить точки над "и". Я не присутствовала на красной дорожке, не пересекалась лично с ведущим мероприятия…"

Солист российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков с удовольствием позировал фотографам и телеоператорам с супругой Региной Бурд, экс-солисткой группы "ВИА Сливки".

Семейная чета - Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Наталья Подольская по красной дорожке прошлась одна, но на фестиваль прилетела с супругом Владимиром Пресняковым-младшим, который порадовал публику своим выступлением в третий фестивальный день.

Валерия и Иосиф Пригожин - традиционные и самые любимые гости фестиваля "ЖАРА"

Сын Бриллиант Дадашевой - Джахад Гаджиев редко появляется на светских мероприятиях, но фестиваль "ЖАРА" пропустить не смог и составил компанию звездной маме.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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