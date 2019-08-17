Спасибо Азербайджан за гостеприимство - Анна Нетребко (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершилась поездка звезды мировой оперы, народной артистки России Анны Нетребко по Азербайджану, об этом, как сообщает Trend Life оперная дива написала на своей странице в Instagram.

Напомним, что в начале августа Анна Нетребко прилетела в Баку на торжества по случаю 75-летия мамы своего супруга, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, также оперная дива в качестве гостьи побывала на азербайджанской свадьбе, а затем в компании супруга, сына Тьяго и друзей отправилась в путешествие по регионам Азербайджана.

На своей странице в Instagram Анна Нетребко поделилась фотографиями, сделанными в Шамахы, Шеки, Гяндже, Габале, и рассказывала своим многочисленным подписчикам о завораживающей красоте природы Азербайджана, богатой культуре и древней истории страны.

"Мы вернулись в Баку! Подошла к концу наша чудесная поездка по Азербайджану! Удивительная страна! Прекрасные люди", - отмечает Нетребко.

Звезда мировой оперы подчеркивает, что время, проведенное в Азербайджане, запомнится ей как одно из самых счастливых в жизни. "Спасибо Азербайджан за гостеприимство, красоту и счастье, что ты подарил нам! Спасибо моему любимому мужу за такой подарок всем нам!", - написала вокалистка.

Также отдельный пост в Instagram Анна Нетребко посвятила азербайджанской национальной кухне, подчеркнув, что в Азербайджане готовят очень вкусно.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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