Мири Юсиф готовит для поклонников невероятное шоу

4 ноября 2019 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Мири Юсиф Мирбабаев объявил дату своего нового сольного концерта, сообщает Trend Life. Выступление певца состоится 24 мая 2020 года в Baku Crystal Hall.

Артист пользуется безграничной любовью слушателей, и не первый год выступает с трехдневными сольными концертами в больших концертных залах Баку, Мири Юсиф один из самых востребованных исполнителей на азербайджанской сцене.

Мири Юсиф вернулся в шоу-бизнес как сольный певец в 2010 году, а до этого, в 90-х годах был солистом популярной группы Dəyirman.

Новая концертная программа, которая пройдет при организационной поддержке компании SS Production, приурочена к 10-летию сольной карьеры Мири Юсифа. За эти годы артист выпустил шесть успешных альбомов: что ни песня, то хит — именно так можно охарактеризовать вышедшие в свет его композиции, без которых сегодня невозможно представить творчество артиста.

Организаторы концерта раньше времени не раскрывают все детали предстоящего шоу артиста, но в том, что оно будет на сто процентов грандиозным, можно не сомневаться. Известно, что все самые лучшие песни за последние десять лет активной деятельности Мири Юсифа будут положены в основу программы. Зрителей ждет масса сюрпризов - яркие спецэффекты, красочные декорации, потрясающие инсталляции, световое и лазерное шоу, любимые хиты, живой звук и невероятная энергетика артиста.

Билеты на концерт уже поступили в продажу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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