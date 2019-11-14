Представители 41-й страны примут участие в "Евровидении-2020"

14 ноября 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В 65‑м юбилейном конкурсе песни "Евровидение" примут участие представители 41-й страны, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая следующего года в "Ahoy Arena".

Конкурсанты из 35 стран примут участие в двух полуфиналах, после которых в финал пройдут 20 участников. В финал конкурса автоматически попадают страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса (Нидерланды).

Жеребьевка, где определится в каком полуфинале будут выступать представители каждой из стран-участниц, состоится 28 января в Роттердаме.

Напомним, что 16 сентября 2019 года было официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни "Евровидение-2020".

(Автор: Джани Бабаева)

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